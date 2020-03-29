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29.03.2020 07:58
Рубрика: Экономика

В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром

Из-за коронавируса во многих регионах России из продажи исчезли тепловизоры. Данный прибор, автоматически определяющий температуру тела, работодатели начали устанавливать на входе в организацию.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Из-за повышенного спроса приобрести устройство сейчас проблематично. Оно перешло в разряд дефицитных. "На рынке тепловизоров очень мало. Запасы не рассчитаны на такую пандемию, как сейчас. Всем точно не хватит", - рассказал радио Sputnik первый вице-президент "Российского союза инженеров" Иван Андриевский.

По его словам, обычно тепловизор используют только военные и спасатели. Сейчас же очень много желающих приобрести прибор, даже несмотря на высокую стоимость - 300-500 тысяч рублей за штуку. Здоровье сотрудников важнее, подчеркивают работодатели.

А вот Андриевский считает, что продавать всем подряд тепловизоры не стоит. "Это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению", - добавил он.

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