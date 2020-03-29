В Роструде пояснили, можно ли отказаться от электронной трудовой книжки

Если работник отказался от бумажной трудовой книжки, выбрав электронную, может ли он потом передумать и вернуть бумажный документ? По словам замруководителя Роструда Ивана Шкловца - нет.

Как он пояснил в ходе "горячей линии" в "Российской газете", работники, подавшие заявление о предоставлении сведений в электронном виде и получившие трудовые книжки на руки с внесенными в них соответствующими записями, не смогут вернуть их работодателю для продолжения ведения в бумажном виде.

"Такой возможности для работника закон не предоставляет. Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР. В связи с этом целесообразно об этом предупреждать работников заранее", - сказал Иван Шкловец.

А вот передумать в обратную сторону можно - выбрать сначала бумажную, а через год-два от нее отказаться.

"Работник, подавший заявление о продолжении ведения трудовой книжки может впоследствии подать заявление об отказе ведения трудовой книжки в любое время - в 2021, 2022 и последующих годах", - уточнил он.

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