В Сингапуре за нарушение карантина человека лишили гражданства

Власти Сингапура лишили гражданства местного жителя за то, что тот грубо нарушил правила карантина.

Как сообщает ТАСС, 53-летний мужчина прибыл из Индонезии 19 марта. Ему было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток. Но в тот же день мужчина покинул страну и вновь отправился на индонезийский остров Батам.

"Учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении гражданства", - говорится в сообщении управления иммиграции и контроля республики.

Добавим, что власти Сингапура, которые ведут борьбу с распространением коронавируса, пообещали самые суровые меры в отношении нарушителей карантина: штраф в размере 7 тысяч долларов США и полгода тюрьмы.