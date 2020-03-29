В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег

В столице Японии впервые за 10 лет снег выпал в конце марта. Температура воздуха в Токио всего +1 градус, поэтому осадки в твердом и смешанном виде, объяснили местные метеорологи.

Снег покрыл тонким слоем припаркованные автомобили, деревья и газоны. На дорогах образовалась снежная каша, сообщает ТАСС. Что интересно, в субботу, 28 марта, в мегаполисе было по-летнему тепло, воздух прогревался до +23 градусов.

Согласно прогнозу, в центральных районах Токио может выпасть до 5 сантиметров снега. В префектурах Нагано и Гумма, а также в горных районах - осадки будут более интенсивные. Из-за непогоды японские авиакомпании отменили около 20 внутренних рейсов.