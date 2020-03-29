В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег

Новости

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского 11:37
В Москве - 197 новых случаев коронавируса 11:34
В России из-за подозрения на коронавирус наблюдается более 182 тысяч человек 11:30
Парламентарии в Чили перешли на удаленную работу 11:29
Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства 11:18
В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта 11:08
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего 11:07
Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами 11:03
В Петербурге в 41 детсаду появятся дежурные группы 10:35
Авиаперевозчикам в Греции грозит банкротство из-за эпидемии короновируса 10:35
Видео: велосипедист сбил пешехода, уступавшего дорогу автомобилисту 10:30
Владелец клуба Панарина заразился COVID-19 10:16
Платформа космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье 10:00
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу 09:35
Первый заключенный в тюрьме США скончался от коронавируса 09:26
СМИ: Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года 09:19
Почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения 09:00
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса 08:55
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19 08:34
Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса 08:18
В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром 07:58
Грузия отказалась пропустить желающих уехать из Армении россиян 07:22
В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом 06:58
В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками 06:46
В Южной Корее выздоровели более пяти тысяч зараженных COVID-19 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 04:55
Рубрика: В мире

В Токио впервые за 10 лет в конце марта выпал снег

В столице Японии впервые за 10 лет снег выпал в конце марта. Температура воздуха в Токио всего +1 градус, поэтому осадки в твердом и смешанном виде, объяснили местные метеорологи.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Гидрометцентре предупредили о снеге на нерабочей неделе

Снег покрыл тонким слоем припаркованные автомобили, деревья и газоны. На дорогах образовалась снежная каша, сообщает ТАСС. Что интересно, в субботу, 28 марта, в мегаполисе было по-летнему тепло, воздух прогревался до +23 градусов.

Согласно прогнозу, в центральных районах Токио может выпасть до 5 сантиметров снега. В префектурах Нагано и Гумма, а также в горных районах - осадки будут более интенсивные. Из-за непогоды японские авиакомпании отменили около 20 внутренних рейсов.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве - 197 новых случаев коронавируса
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой