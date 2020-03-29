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29.03.2020 11:15
Рубрика: Общество

Ветеринары рассказали, опасен ли COVID-19 для кошек и собак

Текст: Екатерина Литвинова (Новосибирск)
Ветеринары нередко предлагают владельцам кошек и собак сделать животному тест на коронавирус. Дело в том, что кошки, например, могут быть бессимптомными носителями коронавируса, который по непонятным пока науке причинам примерно в 11 процентах случаев мутирует в вирус инфекционного перитонита, приводящий к их гибели. У собак тоже есть "свой" коронавирус который вызывает диарею, хорошо поддающуюся лечению. А как насчет нового коронавируса COVID-19? Могут ли заболевшие владельцы "поделиться" с питомцем COVID-19, и, наоборот, способны ли кошки и собаки инфицированного владельца участвовать в распространении нового вируса?

Международная ветеринарная организация мелких домашних животных WSAVA (точнее, ее научный комитет) в феврале 2020 года опубликовала официальные рекомендации для владельцев животных, в которых указывается, что нет доказательств того, что животные-компаньоны могут заражаться или распространять COVID-19. Хотя имеющиеся данные позволяют предположить, что этот вирус имеет животное происхождение. В настоящее время проводятся исследования для определения животного источника и установления потенциальной роли животного-резервуара для этой болезни. Но достаточные научные данные для объяснения пути передачи от животного источника людям отсутствуют.

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Но, по мнению специалистов, существует вероятность того, что некоторые животные могут заразиться через близкий контакт с инфицированными людьми. На сегодняшний день известно о двух собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого контакта с инфицированными людьми. По данным департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга (AFCD), померанский шпиц зараженной пациентки после рутинного тестирования дал "слабо положительный" результат на COVID-19. Собака без клинических признаков болезни была помещена в карантин, и 14 марта, после повторного отрицательного теста на коронавирус возвращена хозяйке. 16 марта собака умерла по неизвестной причине. Известно, что сама 60-летняя владелица шпица выздоровела.

В конце марта в Гонконге выявили еще один случай положительного теста на коронавирус у собаки, владелец которой оказался положительным по COVID-19. Собака так же не имеет клинических признаков болезни, помещена в карантин.

В настоящий момент отсутствуют доказательства того, что собаки заболевают или могут играть определенную роль в распространении данной болезни человека. Однако, если у человека подтвержден коронавирус, WSAVA рекомендует все же ограничить его контакт с домашними животными. А если ухаживать за животным больше некому, владельцу следует мыть руки до и после общения с ним и носить маску.

Несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении происхождения вируса COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать общие меры гигиены при посещении рынков живых животных или рынков продуктов животноводства, а именно: после контакта с животными и продуктами животноводства регулярно мыть руки с мылом, избегать касания руками глаз, носа или рта, а также избегать любых контактов с потенциально загрязненными отходами животноводства или жидкостями на земле или постройках рынков. На эту рекомендацию хочется обратить внимание владельцев, любящих угощать своих питомцев сырым мясом или рыбой.

Фото: Кирилл Каллиников /РИА Новости
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Что касается вакцинации собак от коронавируса - по данным WSAVA в настоящее время на рынке нет вакцин против респираторной коронавирусной инфекции у собак. Вакцины против коронавируса собак, доступные на рынках некоторых стран (в России их нет), предназначены для защиты от кишечной коронавирусной инфекции и не лицензированы для защиты от респираторных инфекций. Поэтому ветврачам не рекомендуется использовать такие вакцины в связи с текущей вспышкой: нет абсолютно никаких доказательств того, что вакцинация собак коммерчески доступными вакцинами обеспечит перекрестную защиту против инфекции, вызванной COVID-19, поскольку кишечные и респираторные вирусы являются совершенно различными вариантами коронавируса.

И, самое важное, в рекомендациях Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) особо подчеркивается важность того, что COVID-19 не должен повлечь за собой принятие неприемлемых мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье.

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