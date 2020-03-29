Ветеринары рассказали, опасен ли COVID-19 для кошек и собак

Ветеринары нередко предлагают владельцам кошек и собак сделать животному тест на коронавирус. Дело в том, что кошки, например, могут быть бессимптомными носителями коронавируса, который по непонятным пока науке причинам примерно в 11 процентах случаев мутирует в вирус инфекционного перитонита, приводящий к их гибели. У собак тоже есть "свой" коронавирус который вызывает диарею, хорошо поддающуюся лечению. А как насчет нового коронавируса COVID-19? Могут ли заболевшие владельцы "поделиться" с питомцем COVID-19, и, наоборот, способны ли кошки и собаки инфицированного владельца участвовать в распространении нового вируса?

Международная ветеринарная организация мелких домашних животных WSAVA (точнее, ее научный комитет) в феврале 2020 года опубликовала официальные рекомендации для владельцев животных, в которых указывается, что нет доказательств того, что животные-компаньоны могут заражаться или распространять COVID-19. Хотя имеющиеся данные позволяют предположить, что этот вирус имеет животное происхождение. В настоящее время проводятся исследования для определения животного источника и установления потенциальной роли животного-резервуара для этой болезни. Но достаточные научные данные для объяснения пути передачи от животного источника людям отсутствуют.

Но, по мнению специалистов, существует вероятность того, что некоторые животные могут заразиться через близкий контакт с инфицированными людьми. На сегодняшний день известно о двух собаках, которые оказались положительными по COVID-19 после близкого контакта с инфицированными людьми. По данным департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга (AFCD), померанский шпиц зараженной пациентки после рутинного тестирования дал "слабо положительный" результат на COVID-19. Собака без клинических признаков болезни была помещена в карантин, и 14 марта, после повторного отрицательного теста на коронавирус возвращена хозяйке. 16 марта собака умерла по неизвестной причине. Известно, что сама 60-летняя владелица шпица выздоровела.

В конце марта в Гонконге выявили еще один случай положительного теста на коронавирус у собаки, владелец которой оказался положительным по COVID-19. Собака так же не имеет клинических признаков болезни, помещена в карантин.

В настоящий момент отсутствуют доказательства того, что собаки заболевают или могут играть определенную роль в распространении данной болезни человека. Однако, если у человека подтвержден коронавирус, WSAVA рекомендует все же ограничить его контакт с домашними животными. А если ухаживать за животным больше некому, владельцу следует мыть руки до и после общения с ним и носить маску.

Несмотря на имеющуюся неопределенность в отношении происхождения вируса COVID-19 Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать общие меры гигиены при посещении рынков живых животных или рынков продуктов животноводства, а именно: после контакта с животными и продуктами животноводства регулярно мыть руки с мылом, избегать касания руками глаз, носа или рта, а также избегать любых контактов с потенциально загрязненными отходами животноводства или жидкостями на земле или постройках рынков. На эту рекомендацию хочется обратить внимание владельцев, любящих угощать своих питомцев сырым мясом или рыбой.

Что касается вакцинации собак от коронавируса - по данным WSAVA в настоящее время на рынке нет вакцин против респираторной коронавирусной инфекции у собак. Вакцины против коронавируса собак, доступные на рынках некоторых стран (в России их нет), предназначены для защиты от кишечной коронавирусной инфекции и не лицензированы для защиты от респираторных инфекций. Поэтому ветврачам не рекомендуется использовать такие вакцины в связи с текущей вспышкой: нет абсолютно никаких доказательств того, что вакцинация собак коммерчески доступными вакцинами обеспечит перекрестную защиту против инфекции, вызванной COVID-19, поскольку кишечные и респираторные вирусы являются совершенно различными вариантами коронавируса.

И, самое важное, в рекомендациях Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) особо подчеркивается важность того, что COVID-19 не должен повлечь за собой принятие неприемлемых мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье.