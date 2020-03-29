Новости

В Якутии подозреваемый в убийстве двух детей ранил полицейского 11:37
В Москве - 197 новых случаев коронавируса 11:34
В России из-за подозрения на коронавирус наблюдается более 182 тысяч человек 11:30
Парламентарии в Чили перешли на удаленную работу 11:29
Талибы отказались сотрудничать с делегацией афганского правительства 11:18
В Чечне власти ограничили передвижение людей и транспорта 11:08
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего 11:07
Под Петербургом спасли двух тюленей, исклеванных птицами 11:03
В Петербурге в 41 детсаду появятся дежурные группы 10:35
Авиаперевозчикам в Греции грозит банкротство из-за эпидемии короновируса 10:35
Видео: велосипедист сбил пешехода, уступавшего дорогу автомобилисту 10:30
Владелец клуба Панарина заразился COVID-19 10:16
Платформа космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье 10:00
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу 09:35
Первый заключенный в тюрьме США скончался от коронавируса 09:26
СМИ: Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года 09:19
Почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения 09:00
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса 08:55
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19 08:34
Названа снижающая холестерин белковая пища для замены мяса 08:18
В России прибор за 500 тысяч рублей стал дефицитным товаром 07:58
Грузия отказалась пропустить желающих уехать из Армении россиян 07:22
В Якутии работник больницы предположительно заразился коронавирусом 06:58
В Бурятии зенитчики ВВО отработали борьбу с беспилотниками 06:46
В Южной Корее выздоровели более пяти тысяч зараженных COVID-19 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
29.03.2020 10:16
Рубрика: Спорт

Владелец клуба Панарина заразился COVID-19

Текст: Максим Домчев

Владелец клубов НХЛ и НБА из Нью-Йорка Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
НХЛ продлила самоизоляцию игроков до 4 апреля

Как сообщает официальный сайт НБА, 64-летний владелец "Рейнджерс" и "Никс" в настоящее время находится в самоизоляции и у него болезнь проходит без ярко выраженных симптомов. Долан продолжает руководить работой обоих клубов.

В "Нью-Йорк Рейнджерс" выступают три хоккеиста из России - Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Павел Бучневич. Как и остальные игроки, они также находятся на карантине и у них нет проблем со здоровьем.

Сезоны в НБА и НХЛ были приостановлены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время неизвестно, когда же они будут доиграны. Руководство НБА и НХЛ внимательно следит за ситуацией.

Ранее стало известно о нескольких заболевших игроков из обоих чемпионатов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве - 197 новых случаев коронавируса
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19
Рошаль посоветовал использовать перчатки для защиты от коронавируса
Собянин: До миллиона звонков в сутки поступает на "горячую линию" по коронавирусу
Борьба с пандемией
Борьба с пандемией
Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом
Чемпионат Европы по футболу перенесли с 2020 на 2021 год