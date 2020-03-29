Владелец клуба Панарина заразился COVID-19

Владелец клубов НХЛ и НБА из Нью-Йорка Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт НБА, 64-летний владелец "Рейнджерс" и "Никс" в настоящее время находится в самоизоляции и у него болезнь проходит без ярко выраженных симптомов. Долан продолжает руководить работой обоих клубов.

В "Нью-Йорк Рейнджерс" выступают три хоккеиста из России - Артемий Панарин, Игорь Шестеркин и Павел Бучневич. Как и остальные игроки, они также находятся на карантине и у них нет проблем со здоровьем.

Сезоны в НБА и НХЛ были приостановлены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время неизвестно, когда же они будут доиграны. Руководство НБА и НХЛ внимательно следит за ситуацией.

Ранее стало известно о нескольких заболевших игроков из обоих чемпионатов.