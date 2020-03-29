Владимир Путин подписал поручения по итогам обращения к гражданам

Президент подписал перечень поручений по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса. Многие из них направлены на социальную защиту россиян.

Семьям с детьми, имеющим право на маткапитал, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно уже с 1 апреля. Мера рассчитана на три месяца. Кроме того, кабмин совместно с региональными властями должен обеспечить ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно уже с 1 июня. Ветераны, как и обещал президент, получат единоразовую выплату к юбилею Победы раньше - в апреле.

Владимир Путин также распорядился установить до конца года минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного МРОТ и увеличить максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

Поручения президента направлены на социальную защиту граждан в связи с распространением коронавируса

Правительство должно определить перечень отраслей, "в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции", а затем вести постоянный мониторинг экономической ситуации и актуализировать список.

Еще глава государства поручил кабмину до 15 апреля разработать совместно с Центробанком и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление госгарантий.

Малый и средний бизнес из отраслей, пострадавших в связи с коронавирусом, получит налоговые отсрочки. На полгода продлеваются сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением НДС). До 15 процентов будет снижен совокупный размер тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу граждан, превышающей МРОТ. Правительство совместно с ЦБ до 20 апрелядолжно внести поправки, направленные на предоставление малому и среднему бизнесу права обращаться в банк, к иным профессиональным кредиторам с требованием о приостановлении срока исполнения обязательств по кредитному договору на срок до шести месяцев.

До 20 апреля правительство совместно с ЦБ также подготовит поправки, дающие право физлицам требовать кредитные каникулы на полгода в случае падения доходов на 30% и более в связи с коронавирусом. Еще президент рекомендовал до 17 апреля упростить процедуру банкротства граждан.

Владимир Путин поручил установить ставку налога на доходы физических лиц в размере 13 процентов в отношении дохода в виде процентов по вкладу (остаткам на счете) в банке на территории России, а также в виде процента (купона) по ценным бумагам. Мера применяется к доходу от вложения свыше миллиона рублей в год. Срок - 20 апреля. Глава государства также указал определить перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения и обеспечить внесение в них поправок, предусматривающих налогообложение по ставке 15 процентов доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых не налоговым резидентам РФ. Дополнительные доходы будут направлены на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным.