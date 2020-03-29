Во Франции от коронавируса с 1 марта умерли 2606 человек

Во Франции 19 354 человека, которые заразились коронавирусом, остаются в больницах. Об этом заявил глава генеральной дирекции здравоохранения республики Жером Салмон. По его словам, с 1 марта от последствий заражения коронавирусом скончались 2606 человек.

Еще 4632 человека находятся в отделениях реанимации. Вылечились 7 132 пациента. Общее число заболевших COVID-19 во Франции - более 40 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Франция заказала у Китая более одного миллиарда медицинских масок. Также часть больных из восточных регионов Франции (город Мец) направлена вертолетом в Германию для лечения.