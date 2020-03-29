Зеленский призвал Раду принять законы во избежание дефолта

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять законы, необходимые для получения кредита МВФ на 10 миллиардов долларов. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном 29 марта.

Как отметил президент, принятие законов - путь избежать дефолта Украины.

Речь идет о законе о земельной реформе, а также - о невозвращении национализированных банков (так называемый "антиколомойский закон").

По словам Зеленского, "из-за коронавируса наша страна оказалось на распутье. Первый путь - принятие двух жизненно важных законов, после чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов, что послужит стабилизации экономики и преодолению кризиса, а второй путь - провал закона, а после упадок экономики, даже угроза дефолта".

Внеочередное заседание Рады должно пройти 30 марта. Как подчеркнул президент, там "народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов".