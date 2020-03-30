Год назад вступили в силу изменения в Закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…", которые сделали условия сельхозстрахования более гибкими. О том, как это повлияло на рынок, "Российской газете" рассказал президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Как сейчас развивается система агрострахования?

Корней Биждов: Необходимо в большей степени защитить риски аграриев. Фото: Пресс-служба НСА

Корней Биждов: В 2019 году система агрострахования была фактически восстановлена после полуторагодового спада, который произошел в результате изменения в 2016 году порядка господдержки АПК и введения так называемой единой субсидии. Благодаря совместным усилиям Совета Федерации и Госдумы, минсельхоза, Банка России, минфина и НСА в 2019 году застрахованная посевная площадь в стране выросла в 4,1 раза. Охват посевов превысил 6 процентов, а по ряду регионов - например, в Воронежской и Тамбовской областях, Республике Мордовия - 20 процентов. Существенно вырос спрос на полисы с господдержкой для животноводства: застрахованное поголовье увеличилось в 1,5 раза. В целом страховой защитой охвачено около 25 процентов от поголовья, но по некоторым направлениям этот показатель выше: застраховано около 45 процентов свиней и 35 процентов птицы.

Объем этого сегмента страхового рынка достиг 5,6 миллиарда рублей, из которых 4,4 миллиарда рублей - по договорам с господдержкой. Выросли и страховые выплаты - на 28 процентов, до 2 миллиардов рублей за весь 2019 год, без учета выплат, переходящих на 2020 год.

В России стартовала посевная. Какие ожидания у НСА в отношении рисков текущего сезона?

Корней Биждов: На данном этапе давать точные прогнозы по сезону в целом по стране пока сложно. Но в некоторых регионах уже сейчас проявился комплекс факторов, влияние которых вызывает озабоченность. Прежде всего это Юг России и Центральное Черноземье, где, по данным космического мониторинга НСА, осенью прошлого года озимый сев прошел в условиях сниженного накопления влаги в почве. Зона выраженного дефицита накопительных осадков охватила все Черноземье южнее Тамбова, а также регионы Поволжья и Уральского округа вдоль границы с Казахстаном. В январе и феврале осадки в целом нормализовали ситуацию, но на Ставрополье, в ряде регионов Северного Кавказа, Нижней Волги и Южного Урала уровень влаги в почве остался ниже нормы. Теперь здесь все будет зависеть от осадков в ближайшие два месяца. Кроме того, и в остальных черноземных регионах, если установится жаркая погода, отсутствие существенных запасов влаги в почве может сыграть неблагоприятную роль.

Хочу отметить: практика подтверждает важность данных космомониторинга. Например, осенью 2018 года специалисты НСА выявили в европейской части полосу, захватившую несколько регионов, где уровень накопительных осадков был снижен по сравнению со среднемноголетними значениями. По итогам сезона 2019 года в этой зоне была отмечена потеря урожая, ряд субъектов объявил режим ЧС. В том числе в одном из регионов - Мордовии - крупный агрохолдинг сейчас получил выплату в размере 73,8 миллиона рублей в связи с гибелью озимой пшеницы. О выводах мониторинга НСА регулярно информирует региональные органы АПК.

В Сибири и на Дальнем Востоке основную угрозу в текущем сезоне будут представлять риски опасных явлений, которые могут реализоваться летом и осенью: переувлажнение почвы, паводки, раннее установление снежного покрова.

Насколько растениеводство в целом в России подвержено рискам ЧС?

Корней Биждов: Последние четыре года происходит планомерный рост ущерба аграриев от природных ЧС, который заявляют регионы: если в 2016 году он составлял 2,1 миллиарда рублей, в 2017-м - уже 3,6 миллиарда, в 2018-м - 7,3 миллиарда, а в 2019-м - 13,2 миллиарда рублей. Нужно отметить, что в 2019 году государство перечислило пострадавшим от ЧС аграриям в два раза больше компенсаций из бюджета, чем годом ранее, - 6,8 миллиарда рублей (годом ранее - 3,6 миллиарда). Но почти вся сумма, более 6 миллиардов рублей, была направлена на помощь аграриям Дальнего Востока и Иркутской области в силу их особой ситуации. В остальных регионах, соответственно постановлениям правительства, выплата компенсаций производилось с учетом наличия страховой защиты. В результате около 20 регионов не получили компенсации по ЧС или получили в усеченном объеме: среди них Оренбургская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика и другие.

Нужно решить задачу масштабной организации защиты рисков АПК максимально оперативно

Возможно ли в большей степени защитить риски аграриев России?

Корней Биждов: Это и возможно, и необходимо. Как раз сейчас идет обсуждение этой задачи всеми заинтересованными ведомствами и НСА. Нужно иметь в виду, что по мере существенного роста сельского хозяйства увеличиваются и риски. Если отрасль АПК в 2019 году сгенерировала прибыль в размере 378 миллиардов рублей, то любое ЧС, которое вызовет потерю даже 10 процентов этой прибыли, - приведет к убытку в размере 38 миллиардов рублей. Такие суммы могут создать очень серьезную нагрузку на бюджет, в том числе на резервные фонды. Соответственно, альтернативы системному управлению рисками и укреплению агрострахования просто не существует. Но необходимо планирование: например, в Испании, где объем продукции АПК сопоставим с российским, в 2019 году потери урожая от ЧС составили 640 миллионов евро - более 50 миллиардов рублей. Этот ущерб покроют агростраховщики. Но при этом средний размер субсидий на агрострахование в этой стране - более 300 миллионов евро, то есть более 20 миллиардов рублей в год.

Нужно решить задачу масштабной организации защиты рисков АПК максимально оперативно и с учетом отечественных условий.

Какие пути решения этой задачи рассматриваются?

Корней Биждов: Во-первых, резко возросла активность регионов по организации агрострахования, в том числе там, где страхования урожая не было - в Оренбургской, Челябинской областях, Удмуртской Республике и других, по запросу которых НСА сейчас проводит специальные разъяснительные мероприятия для аграриев.

Во-вторых, разработан проект программы страхования от рисков ЧС в растениеводстве, которая будет нацелена на компенсацию не потери урожая, как сейчас, а прямых затрат хозяйства на выращивание продукции. Она позволит аграрию в сжатые сроки, не более 10 дней после объявления ЧС в регионе, получить страховую выплату и использовать ее на пересев. Уменьшение количества документов от агрария, упрощение процедур выплат, снижение стоимости полиса в 2-3 раза в рамках этой программы позволят охватить в том числе и небольшие хозяйства, которые сегодня очень ограниченно используют страховые инструменты. В применении к этой модели НСА рассматривает возможность расширенного использования методов космического мониторинга, в том числе в перспективе планируемого развития цифровизации в АПК. Запустить эту программу возможно уже с 2021 года.