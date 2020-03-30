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30.03.2020 20:25
Рубрика: Спорт

Хоккей подождет

Александр Овечкин рассказал, как проводит время в самоизоляции
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Мировой спорт находится "на паузе" в связи с развитием эпидемии коронавируса. Временно в изоляции оказались практически все ведущие футбольные, баскетбольные и хоккейные лиги. Разумеется, болельщикам интересно, чем заняты звезды, у которых образовалась масса свободного времени?
Во время паузы в сезоне НХЛ Александр Овечкин много времени проводит с сыном Сергеем, но и о тренировках не забывает. Фото: instagram.com / nastyashubskaya Во время паузы в сезоне НХЛ Александр Овечкин много времени проводит с сыном Сергеем, но и о тренировках не забывает. Фото: instagram.com / nastyashubskaya
Во время паузы в сезоне НХЛ Александр Овечкин много времени проводит с сыном Сергеем, но и о тренировках не забывает. Фото: instagram.com / nastyashubskaya

Спортсмены тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. Например, теннисист Даниил Медведев получил возможность часами напролет играть в футбольный симулятор ФИФА-20. Лучший в истории сборной России по футболу бомбардир Александр Кержаков занялся изучением иностранных языков онлайн. Биатлонисты сборной России выходят на тренировки в лес исключительно по одному, соблюдая все меры предосторожности.

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А вот звездный хоккеист, лидер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин практически не расстается с подросшим сыном Сергеем, хотя и о физических нагрузках тоже не забывает.

Вопрос первый - о том, как у хоккеиста обстоят дела с туалетной бумагой и гречкой, порядком позабавил собеседника. Как сообщил Александр нашему корреспонденту, с этим у него и супруги Анастасии полный порядок:

- Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее. Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо - все есть. Сейчас главное соблюдать простые правила безопасности, тем более Настя ждет второго ребенка, и это добавляет ответственности.

Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, вы все время проводите с сыном Сергеем?

Александр Овечкин: Да, с ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку.

Вы стараетесь поддерживать форму дома? Каким образом?

Александр Овечкин: У меня есть тренажеры, и я активно призываю всех следовать правилу: тренируйся дома - играй за весь мир. Нужно поддерживать себя в хорошем физическом состоянии. Тренировки никто не отменял, хотя, конечно, это не те нагрузки, к которым мы привыкли.

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На свежий воздух выбираетесь?

Александр Овечкин: Конечно, но гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких. Если эти правила будут соблюдаться, то мы победим любой вирус.

В текущем регулярном сезоне НХЛ вы забросили 48 шайб. Нет ли разочарования, что не смогли преодолеть рубеж в 50 голов?

Александр Овечкин: Знаете, хоккей может подождать. Голы голами, но жизнь и здоровье куда важнее.

И все-таки, если сезон решат возобновить, в каком формате вы бы предпочли его закончить?

Александр Овечкин: Ну, наверное, нет смысла доигрывать регулярный чемпионат. Нужно сразу начать розыгрыш Кубка Стэнли. Это самое верное решение. Но как оно будет - покажет время. Еще раз повторю: берегите себя и родных.

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