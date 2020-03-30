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30.03.2020,  
12:58
Текст:  Алексей Моисеев

Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет

Саудовские военные сообщили об уничтожении двух баллистических ракет, запущенных йеменскими хуситами по объектам в Эр-Рияде. На прошедшем брифинге были продемонстрированы обломки сбитых целей.

В то же время, согласно обнародованным в Сети видеоматериалам, говорить о стопроцентной эффективности применяемых комплексов Patriot PAC-3 американского производства снова не приходится. Видно, что одна из MIM-104 не заметила летящий объект противника и прошла мимо него.

Фото: РИА Новости
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Учитывая значительное расстояние от предполагаемой стартовой площадки в Йемене до саудовской столицы, военные эксперты предполагают, что в атаке могли быть задействованы ракеты, являющиеся модификациями знаменитого советского 9К72 "Эльбрус", известного также под натовским обозначением SS-1С Scud B.

Так, в феврале 2017 специалисты йеменского научно-исследовательского ракетного центра впервые представили Burkan-Н2, по некоторым оценкам способный преодолевать до 1000 километров. В отличие от изготовленного в СССР оригинала, у этой ракеты была доработана головная часть, которая стала легче. Правда, считается, что такая модернизация негативным образом влияет на точность.

Также в августе прошлого года сообщалось о создании Burkan-3, бьющего уже на 1 200 километров. Йеменцы испытали такое средство поражения, ударив по порту Эд-Даммам, расположенному на восточном побережье соседнего королевства.

Хуситы используют разработки 50-х годов, и все же эти ракеты являются достаточно сложными целями для зенитных комплексов Patriot. Неоднократно сообщалось, что американская техника серьезно подводила саудовских военных. Так, в декабре 2019 года для нейтрализации единичного Burkan-Н2 было выпущено 5 ракет, но они не смогли полностью уничтожить цель. К счастью, тогда боеголовка нанесла минимальный ущерб.

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