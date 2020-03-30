Анастасия Ракова: В первый день изоляции москвичи остались дома

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, новый указ мэра Москвы о самоизоляции направлен прежде всего на тех, кто не смог самостоятельно перестроить свою жизнь под новые обстоятельства.

"Мы не можем игнорировать то, как стремительно ситуация разворачивается в других странах. Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект - сегодня ситуация улучшилась, большинство москвичей остались дома", - заявила вице-мэр.

Напомним, в указ мэра Москвы от 29 марта внесены поправки - теперь все жители Москвы независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру они могут только если необходимо обратиться за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; за покупками в ближайший магазин или аптеку; для прогулки с домашними животных, но не далее 100 метров от места проживания (пребывания), а также с целью вынести бытовой мусор.

"Прошедшие выходные показали, что многочисленные просьбы оставаться дома, беречь себя и держать социальную дистанцию, были услышаны не всеми нашими жителями. Да, количество людей в транспорте и на улицах уменьшилось. Но при этом более 50 тыс. москвичей все же вышли в парки, собирались большими компаниями, среди них были люди старшего возраста и дети - основные группы риска", - прокомментировала вице-мэр.

Она подчеркнула: новый указ направлен в первую очередь на тех, кто не может самостоятельно остаться дома и продолжает вести обычную жизнь в период эпидемии в городе, создавая риск заболеть, как для себя, так и для окружающих. Для сознательных жителей, которые уже соблюдают рекомендации, ничего не изменилось.