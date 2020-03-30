Такое ощущение, что время замерло, и все, в волнении и печали, ждут, каким оно будет, когда отомрет. Наше замершее время характеризует одно удивительное, уникальное обстоятельство: внутри каждого из нас происходит больше событий, чем снаружи. Снаружи лютует вирус. К сообщениям о его "подвигах" мы постепенно привыкаем.

А вот что творится внутри нас?

Израильский доктор и философ Борис Шойтов заметил в одной из своих книг, что событие - это совместное бытие. Согласитесь, что сегодня каждый из нас больше "совместно бытует" с самим собой нежели с окружающей жизнью. Карантин сделал, как минимум, одно благое дело: уничтожил суету. У нас появилась не просто возможность, а необходимость остановиться. На бегу можно сделать массу разных дел, однако размышлять на бегу невозможно. Но уж коли остановился - приходится задумываться.

Но человек - существо социальное. Думать для самого себя неинтересно. Результатами размышлений надо непременно поделиться с кем-то...

Когда, как и все законопослушные люди, я самоизолировался, то понял, что карантин - это время общения. В своих соцсетях я обратился к людям: мол, я открыт для любых вопросов, суждений и мнений, обещаю отвечать на любые вопросы, кроме тех, что касаются политики, заданы по-хамски или ернически.

Я выдвинул лозунг: "Карантин - время общения" и стараюсь ему следовать. Должен сказать: с удовольствием. Каждый день, отрываясь от своей книги, которую я сейчас пишу, отвечаю на послания, как правило, незнакомых мне людей. Какого-то невероятного шквала вопросов и суждений не случилось, посланий то больше, то меньше, но есть всегда. И я отвечаю. Всем. И снова должен сказать: с удовольствием.

Что меня поразило: не было ни одного хамства или грубости. В прошлые, некарантинные времена, непременно находился кто-то, кто считал необходимым проявить то, что он считал чувством юмора, или трусливо обхамить. Нет этого ничего! Причем не только в посланиях ко мне. Вообще соцсети стали...я бы сказал интеллигентнее и даже, не побоюсь этого слова, глубже. Оказалось, что наши соотечественники умеют и любят говорить всерьез, о главном.

Если вдуматься, все проблемы, которые окружают нас и берут в плотное кольцо, можно разделить на сущностные и насущные.

Насущные - это те, которые требуют немедленного решения: из чего и как приготовить обед; кто будет выносить мусор; где взять денег; идти ли гулять в карантин или лучше остаться дома; какое кино посмотреть и так далее.

Сущностные - это те, которые не требуют решения вообще, однако заставляют задуматься над главным, над смыслами нашей жизни: зачем я живу; каким я хочу видеть своего ребенка; для чего мне сегодняшняя остановка в пути; почему любимый человек меня раздражает или не раздражает и так далее.

Большую часть жизни мы заняты решением насущных проблем, именно они отнимают основную часть времени и сил. Что естественно. О главных смыслах своей жизни, если угодно - о философии своей жизни, мы задумываемся крайне редко. Что тоже естественно, потому что есть такой удивительный закон: на бегу о насущном думать можно, а о сущностном - нет.

Карантин сделал благое дело:уничтожил суету. У нас появилась необходимость остановиться

И вот остановились. И оказалось, что у людей есть потребность поговорить о сути, о самом главном, о смыслах. Ни один человек не задал мне насущного вопроса, ни один! Поскольку большинство людей пишут мне "в личку", я не считаю правильным цитировать их вопросы, но, поверьте, они о самом главном, о сути жизни. Люди хотят об этом говорить!

Посмотрите, какая интересная происходит метаморфоза с нами. Пока мы маленькие нас - всех! - невероятно интересуют вопросы не быта, а бытия. Так получается, что если за быт в нашем мире отвечают взрослые, то за бытие - дети. Все эти бесконечные "почему?", как правило, про самое главное. Вспомню еще одного человека из Израиля - выдающегося фотохудожника и журналиста Дмитрия Брикмана, который вот уже много лет делает программу "Детский недетский вопрос": он задает взрослым вопросы, которые формулируют дети. Так вот, дети никогда не спрашивают про сплетни и прочие глупости - их интересует суть.

А вот, когда мы вырастаем, быт начинает нас заедать, и мы забываем интересоваться бытием, сутью, смыслами. Но в последние дни я еще раз убедился в том, что стремление говорить о главном в нас живо.

Проведите простой эксперимент: подумайте, когда вы говорили с домашними не о насущных, а о сущностных проблемах? Вам неловко их обсуждать? Понимаю. Нет такой привычки. Вам неинтересно ее обрести? Или интересно, но страшно? Вы боитесь непонимания со стороны близкого человека? Но что это за близкий человек, если вы его боитесь?

Когда вы в последний раз говорили с детьми о сути и смыслах жизни? А дети в этом очень нуждаются, особенно - подростки. Уверяю вас, они просто жаждут таких разговоров, но привыкшие к тому, что их постоянно ругают, контролируют и воспитывают, - боятся сами их вести.

Пару дней назад мой близкий друг со своими уже взрослыми детьми смотрел "Сталкер" Тарковского. Великий этот фильм дает массу поводов обсудить сущностные вопросы. Сидели, говорили, обсуждали...

Карантин - время общения. И не только в соцсетях, но в первую очередь дома. Уникальная возможность поговорить о том, на что в суете не хватает времени - о главном, сущностном.

Никто не мешает нам сделать так, чтобы событием - совместном бытием с нашими самыми близким людьми - стала сегодняшняя жизнь.