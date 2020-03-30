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30.03.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Банк России приостанавливает покупки золота на внутреннем рынке

Текст: Игорь Зубков
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгметаллов.

Банк России - один из крупнейших покупателей золота в мире. За 2019 год он приобрел 5,1 млн чистых тройских унций, а за первые три месяца 2020 года - 0,6 млн, доведя золотой запас страны до 73,6 млн чистых тройских унций (2,29 тыс. тонн). По его объему Россия занимает пятое место в мире, стоимость золота в хранилищах Банка России на 1 марта составляла 119,75 млрд долларов.

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Решение о возобновлении покупок золота Банк России примет в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

С 10 марта Банк России начал продажи валюты из резервов на внутреннем рынке. Международные резервы России за неделю, предшествующей 20 марта, снизились на 29,8 млрд долларов (на 5,1%), до 551,2 млрд, преимущественно под воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.

После распада сделки ОПЕК+ и обвала фондовых рынков цены на золото снизились с 1677 до 1475 долларов за тройскую унцию. Инвесторы продавали золото тоже для покрытия маржин-коллов или покупки наиболее подешевевших акций, указывали аналитики "Атона". Однако по мере продолжения распродаж рисковых активов цены вновь поднялись выше 1600 долларов.

Экономика Финансы Цены на золото

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