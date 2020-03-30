Без Huawei и Xiaomi. Пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей

Несмотря на рост цен практически на всю электронику, на рынке до сих пор есть отличные смартфоны с нестыдными или даже выдающимися характеристиками, цена на которые не превышает 10 тысяч рублей.

Разумеется, за эти деньги никто не обещает премиум-качества, но это будут крепкие рабочие лошадки, которые полностью оправдают каждую вложенную копейку.

На какие показатели нужно ориентироваться? Хороший аккумулятор - не менее 3500 мАч, 3 или 4 Гб оперативной памяти, минимум 32 Гб постоянной с возможностью установки карты microSD (или какой-то другой). Крайне желателен NFC. А вот разрешение, вопреки распространенному мнению, может быть и ниже FullHD+б, подойдет и обычное HD+.

Итак, смотрим.

ZTE Blade A7 (2020). Тройная камера для хороших снимков, 3/64 Гб памяти (слот расширения присутствует), модуль NFC, аккумулятор на 4000 мАч. Не самый большой экран - 6,09 дюйма, но это даже хорошо - при разрешении 1560x720 пикселей зернистость будет незаметной. Средняя цена - 8500 рублей.

Samsung Galaxy A20. Достаточно большой экран - 6,4 дюйма, аккумулятор на 4000 мАч, память 3/32 Гб, которую можно расширить, модуль NFC для бесконтактных платежей. Камера - двойная, подойдет для пейзажной, портретной и повседневной съемки (и даже в ночное время аппарат делает неплохие снимки). Цена - 9800 рублей.

Samsung Gaslaxy A20s. Отличается от модели A20 тройной камерой, чуть большим экраном (6,5 дюйма) и отсутствием модуля NFC. Имеет 3/32 Гб памяти и аккумулятор на 4000 мАч. Пользовательская оценка - твердая четверка с плюсом во всем, что касается экрана, камеры, батареи, производительности и автономности. В России модель можно купить по цене около 9800 рублей.

Realme C2. Бюджетная новинка от ворвавшегося на российский рынок бренда Realme. 3/32 Гб памяти, аккумулятор на 4000 мАч, двойная камера, компактный (по нынешним меркам) экран 6,1 дюйма. Все очень хорошо, включая производительность, автономность, работу камеры и качество картинки на экране. 7990 рублей у официальных продавцов.

Oppo A5s. За 7800 рублей он укомплектован просто волшебно: яркий экран 6,2 дюйма с большим запасом яркости, двойная камера, 3/32 Гб памяти с возможностью расширения, самый емкий среди остальных конкурсантов аккумулятор - 4230 мАч. "Шустро работает" - один из наиболее частых комплиментов, встречающихся в отзывах.

И самое главное: заказывайте смартфоны в интернет-магазинах, оставайтесь дома.