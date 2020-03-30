Более 12 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена"

Уже более 12 тысяч школьников подали заявки на участие в конкурсе "Большая перемена": и это все лишь за два дня. Он стартовал 28 марта на президентской платформе "Россия - страна возможностей" при поддержке Минпросвещения.

Принять участие в конкурсе могут ученики 8-10 классов. Его цель - дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных школьных оценок.

Регистрация проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время до 22 июня.

Сначала их ждет тест, причем подобранный индивидуально каждому ребенку. Специально для этого на старте конкурса проводится серия тестов на профориентацию, тип личности, особенности интеллекта и общую эрудицию. Все тесты спроектированы в игровой форме.По итогам тестов для каждого участника будет разработана персональная карта профессионального развития и набор рекомендаций. Кроме того, участники получат индивидуальную подборку специальной литературы и видеоматериалов. Плюс - список вузов и компаний, в которых можно было бы начать свой карьерный путь.

Призы конкурса:

300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

300 учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в "Артек".

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.