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30.03.2020 17:18
Рубрика: В мире

Число погибших от коронавируса в США превысило 2500

Текст: Максим Макарычев
Число людей, погибших от коронавируса в США, превысило отметку в 2500. Из них 776 человек по состоянию на утро понедельника умерли в Нью-Йорке. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте. Число заболевших COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 143 тысячи человек.

Тем временем корабль военно-морского госпиталя "Комфорт" прибыл в Нью-Йорк, где он поможет лечить пациентов, не страдающих коронавирусом, в то время как городские больницы в основном переориентированы на лечение COVID-19. И "Комфорт", и "Милосердие", которое сейчас пришвартовано в Лос-Анджелесе, имеют 1000 больничных коек и 12 операционных залов для обслуживания пациентов, не зараженных вирусом.

Фото: Timothy Hiatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Певец Джо Диффи умер в США после осложнений от коронавируса
Фото: AP Photo/Mark Lennihan
В Нью-Йорке будут штрафовать за нарушение социальной дистанции

Дополнительные кровати крайне необходимы, особенно в Нью-Йорке, где отделения интенсивной терапии уже сталкиваются с проблемами заполненности, хотя город, вероятно, еще не достиг своего пика случаев коронавируса.

Между тем

В понедельник в ходе интервью NBC News доктор Дебора Биркс, координатор реагирования на коронавирус в Белом доме, подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что в Америке будет от 100 000 до 200 000 смертей, связанных с этим вирусом. "Если мы будем делать все вместе хорошо, почти идеально, мы можем получить от 100 000 до 200 000 погибших", - сказала Биркс. Она предупредила, что некоторые американцы, возможно, не относятся к основным принципам социального дистанцирования так серьезно, как следовало бы. Трамп также сказал вчера на своей пресс-конференции в Белом доме, что он посчитает "хорошо выполненной работой, если США смогут довести число погибших до 100 000 человек".

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