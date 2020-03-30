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30.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

До какого значения дойдет курс рубля в ближайшие дни

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты завершил прошлую неделю ослаблением к уровням 79 рублей за доллар. Рынки далеки от стабильности и пытаются оценить глубину настигшего мировую экономику кризиса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мировые рынки весьма спокойно отреагировали на первые сигналы о масштабах провала американской экономики в виде данных статистики по рынку труда (количество заявок на пособия по безработице резко выросло - за неделю до 3,3 млн обращений), говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, риски возобновления спада на рынках сохраняются на повышенных уровнях, масштабы мировой рецессии могут быть учтены в стоимости активов не в полном объеме.

Фото: iStock
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Замедление деловой активности и ухудшение показателей безработицы явно ударит по мировой экономике прежде, чем проявится эффективность мер поддержки - это неизбежно затрагивает поведение рубля, подчеркивает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Объявленные вынужденные "каникулы" в России подогревают негативные ожидания по экономике на II квартал 2020 года, говорит аналитик. "Сейчас на смену негативным ожиданиям по нефтяному рынку добавляются исключительно локальные меры противодействия эпидемии. И, несмотря на то, что рубль выглядит относительно стабильно сейчас, это не гарантирует сохранение такой модели поведения в будущем", - отмечает Евстифеев.

По прогнозу Покатовича, на этой неделе курс российской валюты будет формироваться в диапазоне 78-82 рублей за доллар. При дальнейшем снижении нефтяных цен ниже 25 долларов за баррель давление на рубль усилится, добавляет он.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Распространение коронавируса COVID-19

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