ДОСААФ России из-за COVID-19 отменяет учебные полеты и закрывает тиры

ДОССАФ России пока не отказывается от практического обучения допризывной молодежи по военно-учетным специальностям, однако теоретические занятия уже проводятся дистанционно, сообщили в пресс-службе оборонного общества. Там отметили, что в ДОСААФ создан штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий приказ отдал глава ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.

В соответствии с приказом, запрещается проведение полетов авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, деятельность стрелковых, военно-патриотических и иных клубов, секций, технических кружков и музеев, а также проведение массовых спортивных и иных мероприятий, организуемых оборонным обществом.

В пресс-службе отметили, что в ДОСААФ продолжает идти работа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. Однако, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий.

"Занятия по практическому вождению осуществляются с соблюдением мер противовирусной защиты. Инструкторы и обучаемые находится в медицинских масках", - отметили в пресс-службе. Кроме того, кабины автотранспорта обрабатываются дезинфицирующими средствами при каждой смене обучаемых. Практические занятия проводятся по принципу "Один мастер - один обучаемый", а численность учебных групп сокращена до трех человек.