Досрочный этап Всероссийской переписи населения перенесут

Сроки Всероссийской переписи населения, основной этап которой запланирован на октябрь 2020 года, подверглись корректировке из-за коронавируса. Правда, пока речь идет лишь о труднодоступных районах, в которых проживает около 500 тысяч человек. Эта работа должна была начаться уже в апреле, но теперь, скорее всего, будет отложена на второе полугодие, сообщили в пресс-службе Росстата.

Как сообщил в письме к министру экономического развития Максиму Решетникову глава Росстата Павел Малков, в условиях существующей повышенной опасности распространения вирусной инфекции старт в начале апреля создает дополнительные риски как для жителей этих районов, так и для переписных работников. Кроме того, ряд регионов уже объявил о введении режима самоизоляции и ограничения передвижения на своей территории.

Пока что эта корректировка может коснуться Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области и Хабаровского края. Точные сроки будут определены позднее после консультации с местными властями.

"Мы уделяем особое внимание вопросам безопасности, - заявил руководитель ведомства Павел Малков. - Сегодня приоритет - здоровье и благополучие жителей России. Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и различные варианты организации и проведения Всероссийской переписи населения, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате".

Пандемия уже внесла коррективы в деятельность зарубежных статистиков - изменены сроки проведения переписей населения 2020 года в США, Бразилии и Киргизии.