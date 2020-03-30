Правительство приняло стратегию развития сектора АПК до 2030 года. По словам премьера Михаила Мишустина, ее реализация позволит в том числе усилить роль России как надежного экспортера, поставщика качественной продукции, а также увеличить применение отечественных технологий в производстве.

Российский экспорт продукции АПК стабильно рос в последние несколько лет, сообщают в Аналитическом центре по внешней торговле при Минпромторге России - с 2016 по 2019 годы совокупный прирост составил 52,7 процента. 2019 год стал первым годом за несколько лет, когда наблюдалось снижение, причем совсем небольшое, всего на 0,7 процента. Объем поставок сельскохозяйственной продукции из России достиг 24,8 миллиарда долларов и занял долю в почти 6 процентов в общей структуре экспорта.

В 2018 году был запущен федеральный проект "Экспорт продукции АПК". Согласно паспорту проекта, стоимостной объем поставок продукции агропромышленного комплекса должен достичь 45 миллиардов долларов к 2024 году. В пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ) пояснили, что проект изначально формировался как план работ по решению наиболее значимых проблем для экспортеров отрасли. Среди них - высокая доля в экспорте товаров низкой степени переработки - зерна, круп, мороженой рыбы, высокие транспортные издержки, в частности для продукции с ограниченным сроком хранения, требующей термического режима. "Также среди проблем можно назвать низкую узнаваемость российских брендов за рубежом и недостаточную развитость товаропроводящей инфраструктуры - оптово-распределительных центров, хранилищ, мощностей портовой и сухопутной перевалки, пунктов пропуска", - добавили в РЭЦ.

Решением проблемы РЭЦ занимается совместно с профильными ведомствами. Экспортерам продукции АПК доступен инструмент частичной компенсации транспортных издержек. Большим подспорьем стали агроэкспрессы, которые РЭЦ запустил совместно с "РЖД-Логистика", - такие железнодорожные маршруты позволили в 2019 году нарастить на 4,2 процента поставки продовольствия на рынки Центральной Азии на всем протяжении евразийского Шелкового пути.

На экспорт АПК существенно повлияла эпидемия коронавируса. "Китай с долей в 12,5 процента - крупный импортер отечественной агропродукции. Усложнилась транспортировка, эпидемия повлияла на контакты с зарубежными бизнес-партнерами", - говорят в пресс-службе РЭЦ.

Кроме того, из-за эпидемии по всему миру отменили или перенесли около 400 выставок и форумов, РЭЦ вынужден был часть бизнес-миссий перенести в онлайн-формат. "Коронавирус действительно может сказаться на объемах ННЭ в этом году, - говорят в РЭЦ. - Но давать какие-то оценки его влияния мы сможем, когда получим и проанализируем данные по экспорту за начало 2020 года. При этом мы исходим из того, что после завершения эпидемии в мировой торговле произойдет подъем, который коснется и экспорта российского АПК".

На объемы несырьевого неэнергетического экспорта в этом году может повлиять коронавирус

Позитивно сказаться на объемах поставок сельхозпродукции из России может девальвация рубля. Особенно это коснется продукции с низкой импортной составляющей. Это, например, мясо птицы. Его поставки существенно выросли в 2019 году - согласно данным ФТС, до 323,9 миллиона долларов (на 63,5 процента больше, чем в 2018-м). Огромную роль сыграло подписание соглашения, открывшего для российских производителей птицы рынок Китая. Меньше чем за год наши поставщики экспортировали туда продукции на 143,4 миллиона долларов.

Ранее Андрей Терехин, руководитель управления экспорта торгового дома "Черкизово", подтверждал "РГ", что российским производителям в условиях девальвации интереснее экспортировать свою продукцию, чем раньше, но просчитать, насколько вырастут поставки, пока сложно. Во время карантина в Китае просел важный для производителей птицы рынок фуд-сервиса, возникли логистические задержки - все это сказалось на бизнесе. Однако сейчас Китай восстанавливается - эпидемия там заканчивается, страна готовится к летнему сезону, правительство стимулирует спрос.

Другой сегмент АПК, которому прочат экспортный рост, - это растительные масла. Однако цены по отрасли сейчас снижаются во всем мире. Ранее директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сообщал, что воспользоваться эффектом девальвации и нарастить экспорт производители масла смогут, если увеличить экспортную пошлину на подсолнечник до 20 процентов. Это позволит стимулировать экспорт продукции более высокой степени переработки, а не просто сельхозсырья.

Российские поставщики зерна также ждут роста экспорта. "Мы ожидаем хороший урожай, форвардные котировки на него находятся в конкурентном диапазоне. Девальвация может стать дополнительным фактором укрепления России в качестве крупнейшего в мире экспортера зерна", - говорит исполнительный директор Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По его словам, качественный скачок экспорта за счет расширения географии поставок возможен при решении вопроса фитосанитарного качества зерна. "Это решаемый вопрос при должном уровне внимания со стороны производителей и экспортеров. На международных рынках наше зерно с содержанием протеина 12,5 процента - высококонкурентный по своим потребительским качествам продукт. Мы сможем экспортировать гораздо больше, если наладим его сепарацию и очистку от карантинных объектов", - объясняет Зернин.

Экспортеры зерна нуждаются и в изменениях валютного законодательства - поставщики из России не могут напрямую участвовать в международных тендерах и вынуждены действовать через международных посредников, российские нормы валютного регулирования не учитывают специфику международного рынка зерна. "Союз экспортеров зерна совместно с Минсельхозом России разрабатывает соответствующие предложения по либерализации валютного регулирования, которые будут способствовать созданию самодостаточной экспортной инфраструктуры РФ", - подчеркивает Зернин.