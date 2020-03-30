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30.03.2020 20:34
Рубрика: Спорт

Отметили Малкина

Россиянин победил в номинации "Камбэк сезона"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин победил в номинации "Камбэк сезона" среди игроков клуба по версии НХЛ.
Фото: AP Photo/Tom Mihalek Фото: AP Photo/Tom Mihalek
Фото: AP Photo/Tom Mihalek

На официальном сайте лиги отмечается, что Малкин остался недоволен прошлым сезоном. Хотя завершил его с неплохими показателями - 72 (21+51) очка.

Фото: instagram.com / nastyashubskaya
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- Большинство игроков были бы счастливы таким цифрам, но не Евгений. К этому сезону он готовился с особым настроем в надежде снова стать претендентом на приз Харта. Во втором матче Малкин получил травму и пропустил 11 встреч. Затем он набрал 73 (24+49) очка в 53 поединках, - говорится на сайте НХЛ.

В среднем в этом сезоне за игру Евгений набирает 1,35 балла и делит по данному показателю пятое место в лиге с центрфорвардом "Колорадо" Натаном Маккинноном.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Евгений Малкин

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