Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин победил в номинации "Камбэк сезона" среди игроков клуба по версии НХЛ.

На официальном сайте лиги отмечается, что Малкин остался недоволен прошлым сезоном. Хотя завершил его с неплохими показателями - 72 (21+51) очка.

- Большинство игроков были бы счастливы таким цифрам, но не Евгений. К этому сезону он готовился с особым настроем в надежде снова стать претендентом на приз Харта. Во втором матче Малкин получил травму и пропустил 11 встреч. Затем он набрал 73 (24+49) очка в 53 поединках, - говорится на сайте НХЛ.

В среднем в этом сезоне за игру Евгений набирает 1,35 балла и делит по данному показателю пятое место в лиге с центрфорвардом "Колорадо" Натаном Маккинноном.