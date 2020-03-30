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30 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)

Указ Президента Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 214 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" и Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. N 187 "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке"

1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 17, ст. 2071) следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".";

б) подпункт "а" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"а) рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пункте 1 настоящего Указа, и принятие по ним решений осуществляются в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, перечисленных в подпункте "б" пункта 2 настоящего Указа. В случае необходимости уточнения обстоятельств, свидетельствующих о наличии предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" оснований для отклонения таких заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца;".

2. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. N 187 "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 18, ст. 2226; N 29, ст. 4007) изменение, изложив подпункт "а" пункта 7 в следующей редакции:

"а) срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 1 настоящего Указа, и принятия по ним решений территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации не должен превышать три месяца. В случае необходимости уточнения обстоятельств, свидетельствующих о наличии предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" оснований для отклонения таких заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца;".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин