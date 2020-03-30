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30.03.2020 22:49
Рубрика: Экономика

Импортозамещение может забуксовать из-за низких цен на нефть

Текст: Сергей Тихонов
Одним из скрытых - неявных, влияний эпидемии коронавируса на экономику России могут стать проблемы с выполнением программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Главным образом из-за перебоев с поставками иностранных комплектующих для товаров российского производства, уменьшение финансовых вложений в сферу разработки и испытаний новых российских технологий.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В Минпромторге в ответ на запрос "РГ" отметили, что ведомство находится "буквально 24 часа в сутки онлайн с предприятиями отрасли, уже разработан комплекс мер антикризисной поддержки, а российские производители нефтегазового оборудования сформировали пул альтернативных поставщиков комплектующих, закупаемых в ранее в КНР".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Окончательные выводы пока делать преждевременно, но наложение эффекта пандемии на девальвацию рубля привело к увеличению стоимости закупок, осуществляемых по контрактам, заключенным в иностранной валюте, что может оказать влияние на себестоимость готовой продукции, пояснили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве подчеркнули, что ряд российских компаний - производителей нефтегазового оборудования с начала текущего года испытывали трудности в поставках из КНР, но сейчас, в связи с возобновлением деятельности основных производственных предприятий Китая, поставки комплектующих осуществляются в штатном режиме с вероятностью задержки до двух-трех дней.

Распространение коронавируса, связанные с этим карантинные меры, снижение цен на нефть, а также общий спад экономической активности поставили под угрозу срыва не только поставки комплектующих из Китая, но и финансирование проектов по созданию отечественных решений для нефтедобычи.

Фото: iStock
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"Снижение цен на нефть на 30-35% в рублевом выражении повлечет пересмотр инвестиционных программ отрасли, что окажет заметное влияние на нефтесервисную отрасль и производителей оборудования", - считает директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК VYGON Consulting Дарья Козлова. По ее мнению, нефтяные компании могут снизить инвестиции в высоко рискованные проекты по опытно-промышленным испытаниям новых технологий.

Нефтесервис - это бурение и ремонт скважин, гидроразрыв пласта и прочие работы, которые связны с извлечением нефти из недр и обслуживанию добывающего оборудования. В России с каждым годом растет доля трудноизвлекаемых запасов нефти (по разным оценкам их доля сейчас составляет 35-55%) поэтому очень важны промышленные испытания новых российских технологий для тестирования их работы на таких участках недр. Снижение инвестиций в нефтесервис и разработку нового российского оборудования для добычи углеводородов приведет к увеличению технического отставания России в этой сфере от других промышленно развитых стран, и, как следствие, к возвращению зависимости от импортных технологий.

Фото: Алексей Андронов/ТАСС
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Затронет эпидемия и смежную с нефтегазовой промышленностью, напрямую связанную с ней - химическую отрасль. "Почти вся продукция промышленной химии, которая производится в России, так или иначе состоит из импортных компонентов", - пояснил кандидат химических наук, руководитель инновационного производства "Россильбер" Азамат Гареев. Он отметил, что, например, на российских предприятиях для борьбы с коррозией металлоконструкций и труб (в том числе для предприятий нефте и газохимии) применяются специфические индустриальные лакокрасочные покрытия, компоненты которых большей частью импортные.

Впрочем, есть в этой бочке дегтя и ложка меда. "Частично снижение курса рубля увеличивает привлекательность российского оборудования по сравнению с импортными аналогами", - считает Дарья Козлова. При этом эксперт отметила, что при снижении инвестиций в отрасль, необходима государственная поддержка российских разработок. "По нашим оценкам, сейчас программы поддержки не очень эффективны именно для нефтегазовой отрасли. Необходим пересмотр подходов для сохранения позитивной динамики в части импортозамещения. Особенно, учитывая риск очередных санкций после разрыва ОПЕК+", - пояснила Дарья Козлова.

В Минэнерго на запрос "РГ" не ответили.

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