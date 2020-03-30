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30.03.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Пшеница проросла в цене

Из государственного фонда продадут почти 2 млн тонн зерна
Текст: Татьяна Карабут
Минсельхоз планирует продать запасы зерна из интервенционного фонда. Это позволит стабилизировать цены: на российскую продовольственную пшеницу они на прошлой неделе достигли исторического максимума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 27 марта Минсельхоз начал подготовку к проведению товарных интервенций, сообщили в ведомстве. Это значит, что на продажу будут выставлены запасы зерна из государственного интервенционного фонда. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, вкупе с ограничениями по экспорту зерна интервенции позволят гарантировать необходимый объем зерна на внутреннем рынке и не допустить скачка цен как на основные культуры, так и на конечную продукцию.

При падении цен на зерно ниже установленного минимума государство закупает его у аграриев, а при повышении - наоборот, продает зерно из госфонда

Как сообщили "РГ" в Объединенной зерновой компании (выступает государственным агентом интервенций), на данный момент в интервенционном фонде хранится чуть более 1,75 млн тонн. Зерно размещено на хранение в 121 организации в 23 регионах. 26 марта Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза, устанавливающий максимальные цены на зерно, при достижении которых будут проводиться госинтервенции. Так, на мягкую пшеницу третьего класса устанавливается цена от 7,4 до 9,1 тысячи рублей за тонну (без НДС) в зависимости от региона. Цены на пшеницу четвертого класса варьируются от 6,7 до 8,6 тысячи рублей за тонну, пятого класса - от 6,3 до 7,3 тысячи рублей за тонну.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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По данным "СовЭкон", к 20 марта цены на российскую пшеницу достигли исторического максимума. На прошлой неделе рост продолжился, но уже не такой быстрый (плюс 200-250 рублей за тонну). "В значительной степени отыграна девальвация. Но главное - аграрии перестали придерживать и начали активно продавать. Близится конец сезона - им нужны средства, необходимо освобождать хранилища. Да и цены их сейчас устраивают", - поясняет директор "СовЭкона" Андрей Сизов.

Решение Минсельхоза о проведении интервенций эксперты считают разумным. "С одной стороны, высокие внутренние цены позволят реализовать запасы фонда с минимальными финансовыми потерями. С другой стороны, в таких регионах, как Сибирь, где сейчас размещается максимальный объем закупленного в госфонд зерна, местная переработка испытывает серьезные сложности с заготовкой сырья из-за сильной конкуренции с экспортным рынком. И реализация интервенционных запасов могла бы в некоторой степени смягчить обстановку", - говорит руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.

Сам по себе интервенционный механизм неэффективный, поскольку обходится государству дорого (оно вынуждено оплачивать все расходы по хранению), а реального влияния на цены не оказывает, считает Сизов. Но раз у государства есть остатки, сейчас самый удобный момент их продать, уверен эксперт.

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