Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (70 лет) вместе с рядом сотрудников уходят 30 марта в изоляцию. Причиной стало обнаружение коронавируса у советницы премьера Ривки Палух. Об этом сообщают израильские СМИ.

Премьер принял решение об изоляции добровольно и сейчас ожидает результатов анализов. До тех пор он и сотрудники, тесно работающие с ним, останутся на карантине.

Минздрав Израиля намерен выяснить с помощью просмотра записей камер видеонаблюдения все контакты Ривки Палух.

По данным на утро 30 марта, в Израиле 4 347 инфицированных коронавирусом, 15 человек скончались, 134 вылечились.