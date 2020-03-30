Ханнес Апфольтерер, руководитель военного оркестра Тироля. Известный австрийский композитор и дирижер. Был неоднократным участником и гостем военно-музыкального фестиваля "Спасская башня":
- Дорогой Владимир, я очень рад, что у тебя все хорошо. У меня и моей семьи тоже все в порядке. Хотя жизнь сильно изменилась. Мир действительно сошел с ума. Сейчас я уже не занимаюсь музыкой, а только несу военную службу (Ханнес имеет воинское звание полковник. - В.С.). Все мои музыканты - хорошо подготовленные солдаты. Перед нами ставят задачи по обеспечению безопасности, пограничного контроля, помощи полиции, патрулирования в городе и много чего еще.
Когда выпадают часы отдыха, я размышляю о нашей жизни и всегда с удовольствием вспоминаю встречи в Москве. Пожалуйста, передай привет и поздравления с новым назначением президенту фестиваля "Спасская башня" Сергею Хлебникову. Надеюсь, что и в должности главы департамента общественной безопасности правительства Москвы он проявит себя так же достойно и ярко. Я также чрезвычайно рад, что он по-прежнему возглавляет военно-музыкальный фестиваль, который всех нас сделал друзьями.
И хотя сейчас в связи с эпидемией рукопожатия не приветствуются, я виртуально крепко жму ему руку!
Милан Бандич, мэр столицы Хорватии:
- К счастью, мне не пришлось прибегать к мерам по самоизоляции, так как в последние месяцы не выезжал за пределы Хорватии. Работаю в прежнем режиме, то есть по двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.
К проблемам, которые приходится решать в связи с пандемией, прибавилась еще и беда, обрушившаяся на наши головы 22 марта. Утром в тот день Загреб был подвергнут самому сильному землетрясению за последние 140 лет. Сейчас, когда мы изучили все последствия, стало ясно, что двадцать тысяч городских объектов - это здания и сооружения - нуждаются в сносе или капитальном ремонте.
Городские службы в этой чрезвычайной ситуации сработали хорошо: в течение 48 часов город был полностью очищен от завалов. Теперь задача состоит в том, чтобы облегчить жизнь особенно малоимущих граждан. Рассматриваем вопрос о предоставлении им субсидий, выделении разных льгот.
Что касается карантинных запретов, то они у нас примерно такие, как и в других государствах ЕС.
Помогает мне вера в бога и в силу нашего народа.
Продолжение следует