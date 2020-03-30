В связи с введением карантина более двадцати дней назад итальянские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, которое стало серьезным испытанием не только для детей, но и для их родителей.

Начнем с того, что 4 марта моего сына Данте, ученика 1 "Б" класса, выпустили из школы без учебников и тетрадей, а вечером того же дня стало известно, что учебные заведения откроются лишь 3 апреля. Взяв паузу на выходные, администрация сообщила родителям, что у них есть ровно два часа, чтобы забрать учебники. Бросив все, я помчалась в школу, и каково же было мое разочарование, когда вместо гигантского комплекта книг и рабочих тетрадей, мне выдали всего два учебника. Несмотря на то, что многие родители ввиду объективных и субъективных причин не смогли вовремя забрать материалы, в тот же день через школьный чат нам прислали довольно обширное задание, на выполнение которого ушло несколько дней. Затем наступила подозрительная тишина, которая затянулась почти на неделю, в течение которой дети, которые и так с ума сходили от "домашнего ареста", фактически бездействовали.

Это продолжалось до тех пор, пока мы сами с мамами не донесли учителям через посредников (прямого доступа у нас к ним нет), что минобразования создало специальную онлайн-платформу для удаленного обучения WeSchool, к которой было бы неплохо всем нам подключиться. Такое ощущение, что для них эта новость стала откровением. Затаившись еще дней на пять (допускаю, что учителя были заняты осваиванием программы), нам прислали еще одну порцию заданий, а потом обязали зарегистрироваться в системе, не потрудившись объяснить письменно или хотя бы в виде аудиосообщения, каким образом будет выстраиваться виртуальное обучение. Логика, очевидно, такая: кто сам смекнул - молодец, а кто нет - это его проблемы.

Где-то с 20-го числа на нас вдруг стали сыпаться как из рога изобилия онлайн-тесты, многочленные таблицы и брошюры с заданиями страниц по 30-40 каждая. Нас поставили перед фактом: "распечатывайте материалы, где хотите, за свои собственные деньги в условиях тотального карантина, выполняйте их с ребенком, а потом будьте любезны прислать отсканированные задания на проверку учителям". Все бы хорошо, но во многих семьях нет не то что принтера, но даже компьютера с интернетом. Как быть в такой неловкой, если не сказать унизительной ситуации? К примеру, мама одного ученика из класса Данте, чтобы не подводить своего сына, скрупулезно переписала все задания в тетрадь. Уму непостижимо! Допускаю, что у нее, возможно, есть на это куча свободного времени, а как, спрашивается, быть работающим родителям?

Кстати, о родителях. Как-то так хитро получилось, что учителя технично взвалили на их уставшие плечи практически весь учебный процесс. На дворе уже почти апрель, но никто из преподавателей так не провел ни одного онлайн-урока. Хотя на платформе, помимо "стены", где они пишут нам свои короткие послания, "виртуальной доски", куда сливают весь материал, в том числе обучающие ролики из YouTube, раздела "тесты" (они выполняются в режиме реального времени), есть и отсек Live для проведения "живых" уроков. Пока последняя категория по непонятным нам причинам девственно пуста. Все наши попытки выяснить, когда же начнутся онлайн-занятия, оказались провальными. Не знаю, как у других детей, но отсутствие какого бы то ни было контакта с учителями оказывает на моего сына крайне расхолаживающее влияние - ребенка, который еще недавно любил и хотел учиться, невозможно заставить делать уроки. Он просто не понимает, ради чего, собственно, ему напрягаться. Единственная на сегодняшний день обратная связь от "маэстры" - короткий ответ по электронной почте на очередную порцию отправленного задания. Учитывая, что учителям выплачивают за этот период зарплату в полном размере, мне кажется такой подход халатным и потребительским по отношению к родителям, которым приходится работать по-настоящему, так как, к несчастью, просто так им жалованье никто не платит...

До определенного момента ради ребенка мы старались в ущерб своему времени, здоровью и, чего уж там скрывать, нервам безропотно подчиняться и делать все, что нам говорят. Но чаша моего терпения окончательно переполнилась в минувшую пятницу, когда глава родительского комитета прислала нам по WhatsАpp список из 11 учебников от 80 до 114 страниц каждый для распечатки с целью последующего выполнения всех заданий под чутким руководством все те же несчастных родителей. Мне повезло чуть больше остальных, у меня дома есть принтер, но ни один, даже самый мощный аппарат, не выдержит такого накала, не говоря о том, что картридж купить просто негде. Подождав пару минут в надежде, что кто-то из родителей возмутится, я не сдержалась и решила высказать свою принципиальную позицию, аргументированно пояснив, что лично я ни за что не буду тратить состояние на распечатку учеников, за которые я и так уже заплатила приличные деньги.

"Вам не кажется, что куда более логичным и справедливым было бы извлечь материалы из закрытой школы, раздать их родителям на улице, соблюдая все санитарные нормы?", - написала я в чате. После моего сообщения посыпались похожие предложения. В итоге нам обещали донести эту информацию до администрации. Ждем теперь вердикта директора и возможного вмешательства местного МЧС.

Думаю, книги нам в конечном итоге вернут, так как они нам еще летом понадобятся. Хотя министр образования пока таинственно умалчивает о том, когда "храм знаний" вновь распахнет свои двери, мало кто сомневается, что это произойдет не раньше сентября.