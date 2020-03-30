Пандемию коронавируса и сопутствующую панику у населения президент Украины Владимир Зеленский использует как ширму для начала распродажи сельскохозяйственных земель. Снятия моратория на продажу черноземов от официального Киева сегодня ультимативно требует Международный валютный фонд (МВФ). В противном случае, по словам Зеленского, Украине грозит дефолт, который, впрочем, многими в стране считается неизбежным, и более того - полезным для экономики.

Открытие земельного рынка, а также принятие закона о невозможности возврата Приватбанка бывшим владельцам - персонально олигарху Коломойскому уже неделю являются второй темой после коронавируса в украинских СМИ. Более того, о жизненной необходимости их принятия, в обмен на 10 миллиардов долларов разного рода кредитов от МВФ, заявил накануне в своем обращении к нации Зеленский. По его словам, "это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса". В ответ лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прямо назвала эти планы мошенничеством. "Власти готовятся провернуть аферу века! На заседании парламента планируют принять закон о продаже украинских сельскохозяйственных земель. Они пользуются тем, что народ не может выйти на протесты из-за карантина и эпидемии", - написала она в своем Facebook.

С этим тезисом согласились и многие депутаты Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", уже столкнувшиеся с ненавистью избирателей в ходе поездок по регионам: некоторых агитаторов свободного рынка крестьяне в округах едва не избивали за предложение расстаться с земельными паями. В целом, как показывает социология, категорически против открытия рынка земли выступают от 60 до 70 процентов украинцев. Поэтому уверенное большинство голосов за этот закон, несмотря на якобы достигнутый консенсус президента с крупнейшими латифундистами, так и не набралось. В итоге оба резонансных закона не были внесены вчера в повестку утреннего внеочередного заседания Рады, которое посвятили кадровым и оперативным вопросам противостояния распространению коронавируса.

Примечательно, что даже это формальное заседание парламента показало отсутствие у президента большинства: одетая в маски и перчатки Рада провалила первое голосование за секвестр бюджета и отвергла предложенные Зеленским кандидатуры новых министров здравоохранения и финансов - они должны были прийти на смену проработавшим менее месяца и по разным причинам уволившимся предшественникам. Но и это, если верить цитируемым украинскими СМИ и социальными сетями "источникам", не остановило работу по банальной скупке депутатских голосов: за нужное Зеленскому голосование сегодня якобы представителями его офиса предлагаются суммы от 100 тысяч долларов, а также кадровые и бюджетные бонусы.

Против открытия рынка земли выступают от 60 до 70 процентов украинцев, но власти готовы на это ради кредитов МВФ

Вместе с тем олигарх Коломойский и близкие к нему эксперты ведут агитацию о благости дефолта для Украины, и так фактически объявленного. Мол, отказ от выплаты в 2020 году более 17 миллиардов долларов внешних долгов (из них плата по срочным процентам МВФ составляет всего около 1,5 миллиарда) пройдет незамеченным на фоне мирового кризиса, позволит Украине "оттолкнуться от дна" и начать новые переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Иное дело, что это не устраивает МВФ, который уже отбросил успокоительную риторику и, пользуясь пандемией, буквально ломает через колено президента Зеленского, требуя от него расплаты землей по взятым не им долгам.