В канун Международного женского дня интернет-сообщество Китая поздравило представительниц прекрасного пола из Уханя и других городов, чей каждодневный труд стал вкладом в общую победу над эпидемией коронавируса.

Медик идет по опустевшему коридору больницы в Ухане (провинция Хубэй). Импровизированное медицинское учреждение, переоборудованное на базе спортивного комплекса, официально закрылось в воскресенье 8 марта после того, как оттуда были выписаны последние пациенты. Фото: Агентство Синьхуа через AP

Медицинские пункты для приема пациентов с повышенной температурой, инфекционные клиники, зоны наблюдения, районы карантина и "опасные зоны" - термины, которые пугают обычных людей. Тем не менее, по данным газеты "Жэньминь жибао", 60 тысяч медицинских работников в Ухане оставались на своих постах в это тяжелое время, более 15 тысяч "людей в белых халатах" сражались на передовой борьбы с эпидемией.

Команды врачей провинции Хубэй не боятся трудностей, их преданность долгу и выбранной профессии восхищает, а ведь они находятся в самом очаге инфекции.

22 января врач из отделения патологии Народной больницы Уханьского университета У Сяоянь, отправившаяся на свою малую родину отмечать китайский Новый год, после вызова из больницы незамедлительно вернулась в Ухань и уже спустя два часа заступила на смену. "Сейчас все сражаются. Только вернувшись на поле битвы, я почувствовала себя спокойно", - сказала У Сяоянь.

У входа в международный аэропорт Уханя Тяньхэ медики аплодисментами провожают своих коллег, выполнивших профессиональный долг и возвращающихся домой. Фото: Агентство Синьхуа через AP

С полуночи до 4 утра 29 января медсестра Центра крови Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете Лю Лян вместе с докторами провела лечение 4 тяжелобольных. Медики, работающие на передовой, одеты в 5-слойный защитный костюм для выполнения забора крови, ее анализа, инъекций и т. д. В тот же день после небольшого перерыва на отдых медсестра сразу же приступила к работе - с 16.00 до 20.00 вечера. "Под плотной защитной одеждой даже самые простые движения были невероятно трудными. 4 часа без отдыха, - вся одежда уже пропитана потом", - рассказала Лю Лян.

Спустя всего несколько дней после прибытия в Первую народную больницу района Цзянся города Ухань, руководитель медицинской бригады провинции Цзянсу, заместитель директора отделения интенсивной терапии Второй больницы при Нанкинском медицинском университете Сунь Лицзюнь уже потеряла голос. В течение нескольких последних дней она и местные врачи ежедневно делали обход палат и разрабатывали планы лечения. Сунь Лицзюнь удавалось пообедать, когда все было уже холодным.

Медсестра Хуан Яньцин, прибывшая из Второй больницы Сянъя при Центральном южном университете, теперь работает в отделении интенсивной терапии Уханьской больницы "Цзиньинтань". Когда она увидела полный решимости и воли взгляд заразившегося коронавирусом уханьского доктора, она поспешила записать в своей записной книжке: "Один - повержен, но у нас еще много бойцов, которые несмотря ни на что продвигаются вперед, держат свои позиции и готовы к вызовам!"

Хуа Юйчэнь

С самого начала эпидемии Хуа Юйчэнь присоединилась к работе волонтеров в Ухане. В течение месяца она занималась развозом медиков, доставкой медикаментов, помогала полицейским вести контроль за температурой водителей, а с 14 февраля стала диктором больничного радио в модульном госпитале.

"Сменные мамы"

Мальчику по имени Хуаньхуань из Гуанчжоу всего два года. Коронавирус и госпитализация разлучили его с родителями. Папа малыша тоже в больнице, а мама и сестра-близнец - на карантине в отеле. В изоляторе детского отделения больницы его "сменными мамами" стали медсестры, они ухаживают за Хуаньхуанем, играют с ним, дают лекарства, кормят и утешают, словом, делают все для того, чтобы ребенок скорее поправился и вернулся к маме.

Мань Цаймэй

35-летняя Мань Цаймэй - уборщица. С 25 января она работает в больнице Уханьского Общества Красного Креста. Каждый день она убирает груды медицинских и бытовых отходов. По ее словам, в этот критический момент ее работа обрела особую важность.

Ли Ланьцзюань

73-летняя Ли Ланьцзюань - член Академии инженерных наук Китая, участница особой экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

С началом эпидемии коронавируса она сразу отправилась в Ухань, где по сей день борется за жизни людей.

Лю Ли

Лю Ли - медсестра бригады медиков Военно-медицинского университета сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая. 24 января вечером, в канун Нового года по лунному календарю, она отправилась в Ухань, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса. Из-за длительной и напряженной работы на ее лице остались глубокие следы от защитной маски.

Ван Цзыи

Ван Цзыи вместе с четырьмя единомышленниками организовала волонтерскую спасательную бригаду для женщин. Ребята перевозят в роддома беременных женщин, у которых нет своих машин, став своего рода "хранителями новой жизни". Благодаря их помощи, 23 женщины смогли вовремя попасть в больницу на роды, никто из них не заразился коронавирусом.

Чэнь Цзе

Чэнь Цзе - сотрудница жилого комитета одного из уханьских микрорайонов. Во время эпидемии ей приходится вести контроль за температурой, помогать с покупкой и доставкой продуктов и лекарств, проводить дезинфекцию, заботиться о пенсионерах, собирать мусор у тех, кто находится на карантине.

Тянь Ячжэнь

Тянь Ячжэнь - хозяйка кофейни Wakanda, девушка из поколения родившихся в 1990-е. С началом эпидемии она и ее сотрудники решили каждый день бесплатно отвозить медикам по 500 чашек "уханьского латте". С 26 января по 24 февраля они развезли 14370 чашек бодрящего напитка.