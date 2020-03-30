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30.03.2020 13:12
Рубрика: Власть

Комитет Совфеда поддержал закон о праве кабмина вводить ЧС

Текст: Галина Мисливская
Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить закон, который дает право кабинету министров РФ вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны либо на ее части.

Документ разработан с целью урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, говорится в пояснительной записке.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Закон устанавливает право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации добавят распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

"Также предлагается наделить правительство РФ правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в документе.

Кроме того, закон содержит меры по регулированию рынка лекарственных препаратов в условиях эпидемии, смягчению режима госзакупок, поддержке туроператоров, а также вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Принятие федерального закона будет способствовать обеспечению защиты здоровья населения и нераспространения новой инфекции на территории РФ", - заявил глава комитета Андрей Кутепов.

Завтра Совет Федерации соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть этот и другие законы, направленные на борьбу с распространением коронавируса и защиту бизнеса в условиях эпидемии.

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