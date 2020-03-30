Конкурент AirPods, которого мы заслужили. Обзор Samsung Galaxy Buds+

Прошло уже около года с момента релиза Samsung Galaxy Buds, которые не только заменили откровенно странные Gear IconX, но и смогли полюбиться пользователям и даже составить неплохую конкуренцию AirPods. Да, у Galaxy Buds было много очень спорных и откровенно слабых моментов но тем не менее это были очень достойные наушники, в том числе и в смысле цены.

И вот совсем недавно Samsung показала обновление линейки в лице новой модели Galaxy Buds+, которая должна была не только учесть все недочёты предшественника, но и удивить парой новых функций. Получилось ли у Samsung сделать достойного конкурента крутым AirPods Pro? Разбираемся вместе.

Немного изменённый дизайн

Samsung Galaxy Buds+. Фото: Samsung NewsRoom и Фёдор Казаков

Довольно серьёзные изменения в дизайне Galaxy Buds+ по сравнению с предшественником видны невооружённым взглядом уже при взгляде на кейс. Он стал заметно тоньше, приобрёл более приплюснутую форму по сравнению с оригинальными Galaxy Buds и сменил матовый пластик на глянцевый. Решение довольно спорное, ведь на матовой поверхности не было видно ни отпечатков пальцев, ни царапин и сколов. Как поведёт себя корпус при длительном использовании наушников, неизвестно. Но стоит признать, что глянцевый пластик выглядит сильно лучше матового. А в сочетании с довольно спокойными цветами (белым, чёрным, голубым и красным) наушники начали выглядеть гораздо солиднее и красивее оригинальных Galaxy Buds. Да и кейс стало гораздо удобнее носить в карманах.

Внутри кейса тоже кое-что поменялось. Связующий шарнир довольно серьёзно переработали, изменив механизм открытия кейса, добавив несколько новых магнитов и специальную прокладку между деталями. Как результат - наушники теперь довольно плотно фиксируются в разных положениях (в Galaxy Buds крышка принимала только два положения), а крышку стало довольно просто открыть одной рукой. Да, это всё ещё не так удобно, как в AirPods, но работа по улучшению видна. Кстати, внутренняя часть кейса теперь выкрашена в такой же цвет, что и цвет корпуса. Абсолютно логичное решение, которое смотрится хорошо и органично, особенно в голубом цвете.

Сами наушники внешне не претерпели никаких изменений, за исключением смены матового пластика на глянцевый. Это такие же затычки с острыми якорьками для фиксации, которые довольно удобно сидят в ушах, но по-прежнему вызывают дискомфорт у некоторых людей из-за этих самых якорьков. Однако в итоге к Galaxy Buds+ стало гораздо меньше вопросов в смысле эргономики и дизайна. Переработано всё действительно хорошо.

Звук и автономность

Тут все гораздо интереснее. Основной претензией к Galaxy Buds была отвратительная стандартная настройка звука, которую можно было изменить только при подключении к Android-устройству - фирменное приложение с подробной статистикой, показом заряда аккумулятора и эквалайзером не выпускалось для iOS. Поэтому и стандартный звук при подключении к iPhone был ужасным.

Samsung прислушалась к пользователям и журналистам и выпустила для Galaxy Buds+ мобильное iOS-приложение с функциональностью, аналогичной Android-версии. Правда, с оговоркой: воспользоваться им могут только владельцы новых Galaxy Buds+, а все счастливые обладатели старой модели - в пролёте. Этому многие явно не обрадовались - рейтинг приложения 1,6 в AppStore говорит сам за себя. Тем не менее Galaxy Buds+ работают с приложением отлично, а звук можно наконец-то настроить под себя. Ура, товарищи.

Samsung Galaxy Buds+. Фото: Samsung NewsRoom и Фёдор Казаков

Но даже со стандартным звуком проведена довольно серьёзная работа. Благодаря двухполосным излучателям, которые стоят в Galaxy Buds+, средние частоты больше не вызывают отвращения, а звук стал очень приятным. Поработали здесь и над басами, которые стали более выраженными и сочными. Благодаря дополнительному микрофону в наушниках присутствует активная система шумоподавления, которая работает хорошо, но, к сожалению, проигрывает AirPods Pro. Однако надо понимать, что у этих двух наушников - колоссальная разница в цене.

Главной претензией к звуку в новинке от Samsung остаётся его "плоскость". Да, он стал ярче, как и было сказано ранее, но всё равно не кажется объёмным. Частично эту проблему покрывает эквалайзер, который теперь доступен везде.

С автономностью всё очень и очень хорошо. При тестировании на средней громкости во время просмотра фильмов и прослушивании музыки Galaxy Buds+ выдали около 9 часов работы, что является отличным показателем. Да, на улице он будет немного меньше, но всё же и здесь новинка от Samsung впереди большинства своих конкурентов, включая наушники от яблочной компании. Кейс сможет подзарядить наушники на ещё один полный раз, что в итоге даст около 18-19 часов активного использования.

В итоге мы имеем отличные наушники с хорошей автономностью, стильным дизайном и шумоподавлением - за 8,5 тысячи рублей. Да, у Galaxy Buds+ ещё есть мого проблем, которые нужно будет решить инженерам Samsung, но тем не менее это уже не выглядит как первый блин комом. Galaxy Buds+ стали качественным и хорошим продуктом по "вкусной" (простите) цене.