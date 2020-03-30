Вряд ли сейчас можно найти на земле человека, который бы не слышал про китайский город Ухань. В последние месяцы это название у всех на слуху. Однако, что известно о прошлом и настоящем этого города, помимо того, что оттуда начал распространяться коронавирус нового типа?

Мост 大桥 (Да цяо) построен с помощью прибывших в Ухань в июле 1954 года советских строителей во главе с Константином Сильным. Мост был сдан в 1957 году, его длина - 1680 метров. Фото: Константин Ли

Задайте россиянину простой вопрос: "Откуда ты?" и получите такой же простой ответ: "Я из Екатеринбурга (Москвы, Барнаула и т.д.)". Задав же аналогичный вопрос китайцу, мы, скорее всего, услышим: "Мой родной город -…".

И в этих словах не просто сухая информация, в них заложено само отношение к месту, где человек появился на свет, гордость за свой город, свою историю. Несомненно, все обусловлено языковыми нормами, которые никто не выдумывает, просто так сложилось…

- Костя, откуда ты? - спросила я своего друга и коллегу, который много лет назад приехал в Пекин, чтобы изучать русский язык во Втором пекинском институте иностранных языков.

- Мой родной город - Ухань!

Ухань стоит на берегу реки Янцзы.

По правде говоря, совсем недавно я почти ничего не знала об этом городе. Ну есть такой в Центральном Китае, чуть западнее Шанхая (уж про Шанхай-то мы все знаем). Ах да! Там есть река Янцзы, известная нам из школьных учебников по географии.

- Мой родной город очень красив и очень важен для всей страны. История у него тоже весьма примечательная. Говорят, что город был основан в III веке, когда первые поселенцы возвели каменные стены, чтобы защитить себя от врагов, - приступил к рассказу собеседник.

Костя начинает колдовать над чаем, - аккуратно расставляет на столе маленький керамический чайник, такие же маленькие чашечки.

Телебашня в Ухане была построена в 1986 году.

- Ухань стоит на берегу реки Янцзы. Видишь, какая это большая, длинная река, - Константин листает в телефоне фотографии. - На этом фото первый мост через Янцзы в Китае. Этот мост двухъярусный: верхний ярус для машин, велосипедистов и пешеходов. Нижний - для поездов. Если ехать из Гуанчжоу в Пекин на поезде, то путь через мост - единственный. Мы называем его просто "Большой Мост" (Да цяо), это - символ нашего города. Вообще, этот мост был сооружен довольно быстро, всего за два года - с 1955 по 1957-й, возведен он был благодаря помощи советских специалистов.

Мост соединяет две горы. Это - Гора-черепаха (Гуйшань) и Гора-Гора-змея (Шэшань). Считается, что они оберегают Янцзы от напастей и нечистой силы. На одной из этих гор стоит Башня желтых журавлей (Хуанхэлоу). Это - визитная карточка нашего города!

- Эту фотографию с панорамой города я сделал с самого высокого яруса башни, - продолжает Константин, - Башня Хуанхэлоу - не только символ Уханя, но и всей провинции Хубэй. Многие туристы приезжают сюда только для того, чтобы осмотреть это сооружение. На другом конце моста, как раз на горе Гуйшань, расположилась уханьская телебашня.

В детстве наша семья жила на южном берегу Янцзы, а моя бабушка, которой сейчас уже 88 лет, на северном. Чтобы ее навестить, мы переправлялись через реку на утлом суденышке. Сейчас я очень переживаю за бабулю.

Башня желтых журавлей (Хуанхэлоу 黄鹤楼) - визитная карточка города.

Костя тяжело вздыхает и переходит на гастрономическую тему:

- Ты любишь лапшу?

- Конечно! Мне нравится острая китайская лапша в бульоне. Как она называется?

- Даньдань-мянь, это сычуаньская лапша. В Ухане тоже есть "своя" лапша.

Знаменитый уханьский завтрак непременно включает жэгань-мянь, по-русски это обжигающая сухая лапша. В жэгань-мянь нет бульона, она готовится с кунжутным маслом. Есть байка о том, откуда взялось это блюдо. Говорят, в прошлом веке лавочник по имени Ли Бао продавал на улице самую обычную лапшу. Однажды он по неосторожности пролил в нее кунжутное масло. На следующее утро он увидел, что лапша стала сухой. Ли Бао решил сварить ее, добавив лук-порей и специи. Вкус нового блюда так понравился горожанам, что сейчас абсолютно все, от мала до велика, предпочитают на завтрак порцию жэгань-мянь. Эта лапша тоже символ нашего города.

Фото: Константин Ли

- Если честно, то в Ухане климат не очень, особенно летом. - Костя продолжает рассказ о любимом городе. - Очень жарко. Ухань даже называют одной из "трех китайских печек": помимо нашего города, это еще Чунцин и Нанкин. Когда я был маленьким, в нашем доме, конечно же, не было кондиционера. Но зато в каждой семье были особые бамбуковые лежанки. Спать на таких было намного прохладнее.

Летом их выносили во двор, люди сидели и беседовали, играли в китайские шахматы, иногда даже пользовались ими, как столами. Мы ставили на них разные домашние угощения. - Костя хитро улыбается. - Взрослые иногда приносили нашу уханьскую водку - сяо хуанхэлоу (малая башня желтых журавлей). Я даже помню, что стоила она недорого, что-то около двух юаней.

- С XIX века в Ухане стали появляться иностранные концессии - французская, германская, британская, японская и даже русская. Это как-то отразилось на внешнем виде города? - спрашиваю я.

- Конечно! - отвечает собеседник. - Все эти концессии располагались на берегу Янцзы. До сих пор сохранились здания, построенные иностранцами. Вот это здание построили французы, сейчас тут таможенное управление, а сама улица пешеходная - такой уханьский Арбат!

В студенчестве, чтобы из Пекина добраться в Ухань на поезде, требовалось почти 13 часов. А теперь только 4 с половиной часа. Скоростной поезд идет 300 километров в час, сейчас стало очень удобно.

- Константин, ты так интересно рассказываешь! Когда закончится эпидемия, давай поедем в твой Ухань. Я хочу познакомиться с твоей бабушкой и с твоим городом!

- Договорились! Только не летом. - Костя подмигивает. - Летом очень жарко!