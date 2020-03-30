В состав австрийско-германской группы компаний Pulp Mill Holding входят пять крупных предприятий: Архангельский ЦБК, АО "Архбум", специализирующийся на производстве гофроупаковки с четырьмя центрами переработки в Истре-1, Истре-2, Подольске и Воронеже, логистическая компания ООО "Архбум" и один из крупных российских производителей санитарно-гигиенических изделий под собственным брендом Soffione - ООО "Архбум Тиссью Групп".

В рамках выстроенной вертикально-интегрированной структуры (ВИС) поставщиком лесосырья на флагманское предприятие холдинга - Архангельский ЦБК - уже много лет является Группа компаний "Титан". На всех предприятиях в связи с непростой эпидемической обстановкой сегодня ведется постоянный мониторинг всех бизнес-процессов: это касается производства, закупки сырья и взаимодействия с поставщиками.

По словам члена Совета директоров Архангельского ЦБК Владимира Крупчака, фактически ВИС осуществляет полный технологический цикл от заготовки древесины до производства продукции высокого передела - гофроупаковки и санитарно-гигиенических изделий, т.е. туалетной бумаги, бумажных полотенец и т.д. Это делает холдинг устойчивым к внешним вызовам. Как отмечает Крупчак, компании высоко ценят своих клиентов и партнеров, строго соблюдая в это непростое время исключительно все свои контрактные обязательства.

Впрочем, существующая эпидемиологическая обстановка внесла и некоторые коррективы. Так, запланированное торжественное открытие завода ООО "Архбум Тиссью Групп" в Калужской области перенесено с конца мая. Однако предприятие вполне успешно реализует свою продукцию по всей территории России под собственным брендом Soffione. И уже вошло в число крупнейших производителей туалетной бумаги и полотенец в стране. У "Архбум Тиссью Групп" впереди расширение продуктовой линейки.

Как рассказал Владимир Крупчак, уже во второй половине этого года состоится запуск линий по производству столовых салфеток Soffione. А в марте 2021 года будет запущена и третья конвертинговая линия Futura в дополнение к двум существующим мощностью 276 млн условных рулончиков туалетной бумаги в год.

На всех предприятиях ведется мониторинг всех бизнес-процессов

Спрос на бумажные полотенца и другую санитарно-гигиеническую продукцию сейчас значительно возрос. Для предприятия это не стало вызовом, поскольку на "Архбум Тиссью Групп" уже давно и планомерно наращивает объемы производства и даже отправляет свою бумагу-основу на экспорт европейским производителям премиальной туалетной бумаги и кухонных полотенец. Планка в связи с эпидемической обстановкой не снижается, скорее наоборот.

Так недавно продукция предприятия прошла сертификацию по наиболее популярной схеме лесной сертификации.

Кстати, ООО "Архбум Тиссью Групп" стало крупнейшим инвестиционным проектом Архангельского ЦБК. Его стоимость оценивается в 11 миллиардов рублей.

А на самом комбинате, в Новодвинске, уже в мае ожидается сдача новой выпарной станции и нового энергокотла.

Эти мероприятия намечены в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов "Реконструкция производства картона". Объем инвестиций в прошлом году составил 18,2 миллиарда рублей. Сам проект фактически приблизился к финишной прямой.

Крупные инвестпроекты реализуются и на других предприятиях холдинга. Так, до конца 2020 года 2,5 миллиарда рублей будет вложено в развитие Ульяновской площадки "Архбум". Объем инвестиций в Истринскую площадку "Архбум" до 2021 года составит 3,8 миллиарда рублей.

"Мы увеличиваем производственные мощности за счет модернизации и реконструкции действующих мощностей и строительства новых промышленных площадок, что нам дает и подушку безопасности, и дальнейшее развитие в горизонте десятилетий, не говоря уже об устойчивости нашей бизнес-модели", - уверен Владимир Крупчак.