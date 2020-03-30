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30.03.2020 20:12
Рубрика: Культура

На мелодию "Цзюцюаньцзы"

Российская газета - Спецвыпуск № 68(8122)
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо
Фото: Каллиграфию представил мастер Ли Цзо

Часто вспоминаю, как любовались приливом

Реки Цяньтана,

Люди всего города стремятся

Прийти сюда посмотреть.

Прилив наступает бурно, словно

Море бескрайнее пустеет разом.

Фото: iStock
Ли Цзо перевел романтические стихи эпохи Сун

Волны грохочут, как тысячи барабанов,

А меж волн виднеется рыбак на лодке,

В руке он держит флаг,

Который развивается, даже не намокнув.

Попрощавшись с городом Ханчжоу,

Много раз я видел этот тревожный сон,

Даже проснувшись,

В душе был холод и тревога.

Пань Лан

Переводчик: Ли Цзо

酒泉子

潘阆

长忆观潮，满郭人争江上望。

来疑沧海尽成空。万面鼓声中。

弄潮儿向涛头立。手把红旗旗不湿。

别来几向梦中看。梦觉尚心寒。

Азы китайской каллиграфии

潮来人争江上望；

鼓响涛头沧海空。

撰联，书法 李佐

Ли Цзо

Строфы в подражание поэзии династии Сун (960-1279)

Полюбоваться приливом к берегу люди спешат,

Рокот волн пробудил безбрежную водную гладь.

Художник слова
Ли Цзо.

Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов "Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо", сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Ли Цзо - известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

Культура Литература

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