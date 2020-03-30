Лукашенко обсудил с силовиками реакцию на учения НАТО

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Боеготовность вооруженных сил Беларуси, военные маневры НАТО "Защитник Европы 2020" у границ страны и реакция на пандемию коронавируса вошли в повестку доклада, с которым Александр Лукашенко принял 30 марта госсекретаря СБ Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова, передает пресс-служба главы государства.

Комментируя реакцию белорусской армии на натовские учения, главнокомандующий РБ дал понять, что он "не хотел, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день их так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов", - констатировал глава государства.

Исходя из имеющейся информации, уточнил Лукашенко, белорусская сторона справится с нынешней ситуацией, и предостерег своих коллег от любой "чрезмерщины". Президент напомнил, что еще в прошлом году поручал выработать адекватные меры реагирования. Это, в конце концов, и деньги, резонно добавил он. "Поэтому чрезмерного быть не должно. Надо это как-то сопоставить и вплести в ту ткань работы армии, которая сегодня существует. Это должно быть на пользу армии".

Глава государства отметил, что армия функционирует в обычном режиме, не переносятся и не отменяются плановые мероприятия. "Многие части на полигонах. Знаю, что проведены в Витебской области учения миротворческих подразделений. Отзывы положительные. Это никого не должно напрягать. Мир нам нужен. И миротворчество - та линия, по которой мы всегда должны сотрудничать со всеми", - заявил Лукашенко.

Он предложил кратко обсудить и состояние дел в армии в связи с пандемией коронавируса. "Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут, не только в расположении частей", - пояснил он свою позицию.