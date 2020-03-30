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30.03.2020 21:20
Рубрика: Власть

Оценят риски

Все здания и предприятия поделят по степени опасности
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 68(8122)
В МЧС России разработаны критерии и порядок отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным.

Эта градация нужна прежде всего для бизнеса, чтобы собственники понимали, какие именно требования по безопасности к ним предъявят и как часто их смогут проверять. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru).

МЧС обеспечит безопасность граждан, несмотря на "удаленку"

В проекте документа определено, что потенциально опасный объект - это здание или единый комплекс зданий, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.

Еще один важный момент - формирование критериев планируется осуществлять не только силами МЧС, а по отраслевому принципу с учетом специфики объектов. То есть оно будет возложено на соответствующие федеральные органы исполнительной власти, а также госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос". Им нередко виднее, какие предприятия можно считать более опасными, а какие менее.

Если МЧС лучше определит характер опасности таких зданий, как торговые центры, школы, больницы, то другие ведомства смогут компетентнее разобраться со степенью риска на тех объектах, на которых производят химию или же собирают любое специализированное оборудование, или, скажем, запчасти к ракетам.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, проект постановления позволит избежать возложения излишней административной нагрузки на бизнес.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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