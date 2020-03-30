Медведев призвал россиян не покидать дома без крайней необходимости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил россиян покидать свои дома только в случае крайней необходимости. Чтобы в будущем не потребовались еще более жесткие меры, он через социальные сети обратился к гражданам проявить самодисциплину.

Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная, подчеркнул зампред Совбеза. Кому-то может показаться, что происходящее - игра или кино, наподобие голливудского триллера, но это совсем не игра, заявил Медведев, отметив, что более полумиллиона человек по всему миру уже заболели коронавирусной инфекцией, и происходящее - реальная угроза для каждого.

Это не значит, что нужно поддаваться панике, призвал Медведев. В стране принимаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Отдельной благодарности удостоились российские медики, оказывающие круглосуточную помощь пациентам. Их усилия помогают сдерживать быстрое распространение болезни, не сомневается зампред Совбеза.

Но страна должна быть готова к разным сценариям развития ситуации, и неблагоприятные потребуют более жестких решений. Поэтому, считает Дмитрий Медведев, важно сделать все, чтобы этого не случилось: внимательно отнестись к словам президента, проявить самодисциплину, не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. По его словам, в истории человечества это не первая эпидемия, и объединившись люди смогли победить не одну болезнь.

Экономические проблемы важны, но и они сейчас вторичны. Главное - здоровье людей, уверен Медведев. И здесь для страны важно участие каждого. В нерабочую неделю, заметил зампред Совбеза, возникнет желание встретиться с друзьями, погулять по городу, поехать на пикник, однако такой подход недопустим. Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости, подчеркнул Медведев. Свободное время можно использовать с пользой: общаться с близкими людьми, заниматься самообразованием и домашними делами, смотреть кино и читать книги.

- Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения к ним и, что не менее важно, к себе, - говорится в обращении Медведева. - Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл: она зарождается, растет и уходит. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями.