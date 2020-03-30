Минстрой разработал план поддержки строительной отрасли и сферы ЖКХ. Антикризисная программа включает субсидирование процентных ставок и ипотеки, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков и другие меры. "Ведомство предлагает предусмотреть возможность оказания регионам финансовой поддержки на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать организациям выпадающие доходы в случае задолженности за коммунальные услуги и поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации", - отметил глава минстроя Владимир Якушев.

Документ направлен в минэкономразвития и после обсуждения правительством будет включен во второй пакет антикризисных мер. Ранее минстрой сообщил о начале еженедельного мониторинга финансового положения застройщиков и подрядных организаций.

Ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса уже снизили деловую активность, говорит президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. В краткосрочной перспективе это может привести к остановке некоторых предприятий, возможному снижению спроса на строительную продукцию и к затруднениям трансграничных поставок.

"Проблемы в отрасли уже очевидны - взрывной рост цен на стройматериалы, поставщики анонсировали рост цен на металл минимум на 10%. Лифты и сантехника по сути привязаны к курсу доллара", - говорит член совета директоров компании "ЗАО СМС" Максим Федорченко. Подорвет деятельность застройщиков и возможное введение в будущем карантина с остановкой работ на стройплощадках. "Могут быть сорваны планы строительства, банки могут заморозить проектное финансирование. Непонятно что делать, если в результате остановки строительства на карантин обязательства перед дольщиками не будут исполнены в срок", - говорит он. Если работы будут остановлены даже на месяц, то сроки строительства могут сдвинуться на период до года, поскольку есть работы, которые можно делать только летом. По мнению Федорченко, было бы разумнее потребовать обеспечения дополнительных мер безопасности на стройках, но не останавливать работу. Компенсировать временные потери могло бы резкое сокращение сроков административных процедур в строительстве, считает он.

"Важно понимать, как будут выстраиваться отношения с банками при работе по проектному финансированию. Хотелось бы, чтобы банковские работники в регионах оказались подготовленными к возможным изменениям", - считает владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров.

Из-за закрытия границ с Таджикистаном и Узбекистаном - основными поставщиками рабочей силы - застройщики уже почувствовали нехватку строителей. "Может получиться, что в самый пик строительства границы еще будут закрыты. Соответственно, спрос на работников будет выше предложения. Это приведет к снижению темпов строительства и к росту стоимости услуг работников, что самым прямым образом влияет на себестоимость жилья", - отмечает Прохоров.

Пока строительство ведется в обычном режиме с поправкой на усиленные меры дезинфекции, говорит руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК "А101" Анатолий Клинков. Но и он отмечает, что часть подрядчиков уже выводит на объекты меньше рабочего персонала, а ситуация с будущими поставками материалов иностранного производства пока остается неопределенной. "Для девелоперов, которые уже перешли на эскроу-финансирование, достаточно эффективной мерой стало бы субсидирование процентных ставок в размере от 3% до 5%, а также субсидирование основной ставки в размере одной трети от ставки рефинансирования", - считает Клинков. Кроме того, банки могли бы смягчить требования к финансовой устойчивости проекта при принятии решения о выдаче кредита застройщику. Помогла бы и оптимизация механизмов проектного финансирования девелоперов в части создания объектов социальной инфраструктуры - рассмотрение возможности выделения отдельных кредитных линий на строительство школ, детских садов и поликлиник со специальными ставками. Также, по его мнению, целесообразно до улучшения ситуации зафиксировать ставки по налогу на имущество на уровне 2019 года и предусмотреть возможность отсрочки этих платежей на срок от 6 месяцев до года. А налоги на земельные участки в собственности и ставки арендной платы за участки было бы целесообразно снизить на 0,5-1% ставки, считает Клинков.

Кроме того, Минпромторг предложил правительству ограничить 8% максимальную ставку кредитов для общепита и сферы непродовольственной торговли. Об этом говорится в письме главы ведомства Дениса Мантурова председателю правительства Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС. Ограничение ставки по кредитам позволит поддержать отрасль из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также в минпромторге предлагают временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы. В числе значимых мер поддержки общепита и предприятий потребрынка в ведомстве называют отмену на полгода НДС, налога на прибыль, а также еще ряда налогов и введение "арендной амнистии". Кроме того, предлагается "не распространять расширенную ответственность производителя (РОП) на операторов потребительского рынка", говорится в письме.

В минпромторге приводят данные о снижении числа посетителей и выручки в торговле и ресторанах - от 50 до 80% в зависимости от региона. Многие предприятия уже не могут выполнять финансовые обязательства перед работниками, которые прописаны в Трудовом кодексе. По оценкам ведомства, сокращено минимум 20% персонала. Чтобы не допустить массовых сокращений, в министерстве предлагают разрешить потребрынку отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода с выплатой государственных пособий, которые должны составлять до 80% от заработной платы.

В письме указано, что меры поддержки отрасли должны быть экстренными. Важно дать возможность "встать на паузу" предприятиям всего потребрынка. Исключение составляет продуктовая торговля.