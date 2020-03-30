Минздрав: Смертность в РФ с начала года ниже показателей 2019 года

"Мы видим, что за тринадцать недель 2020 года показатели общей смертности находятся ниже показателей предыдущего года, в том числе мы мониторим показатели смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний, - подчеркнул министр. - По данному показателю хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом показатель ниже почти на 9 процентов".

Одновременно Михаил Мурашко отметил, что сейчас в больницах России находятся 32 пациента с коронавирусом, чье состояние признано врачами тяжелым.

В тоже время глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что на данный момент в стране зафиксировано 1534 случая инфицирования коронавирусом, каждый четвертый из них связан с контактами внутри семьи, в транспорте или на работе.

"Случаи инфицирования новым коронавирусом (отмечаются) в 65 регионах РФ, - продолжила Анна Попова. - География расширяется".