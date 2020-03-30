Минздрав: В РФ подготовлено 78 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом

В системе здравоохранения подготовлены 78 тысяч дополнительных инфекционных коек для приема потенциальных больных с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. В Москве до конца недели еще минимум два федеральных медучреждения будут переориентированы на прием этой категории пациентов.

В структуре Федерального медико-биологического агентства будут работать более 3600 коек, из них 600 - реанимационные. В Москве, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, с понедельника открыты три центра только на прием коронавирусных больных: центр имени Бурназяна, центр оториноларингологии, который полностью перепрофилирован, и 85-я медсанчасть.

Минздрав готов при необходимости включать в борьбу с коронавирусом тех, кто завершает свое образование в медицинских вузах, в том числе врачей-ординаторов и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре. "Таким образом, будет задействовано дополнительно более 40 тысяч медработников", - уточнил министр Мурашко.