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30.03.2020 12:37
Рубрика: Власть

Минздрав: В РФ подготовлено 78 тыс. коек для приема пациентов с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин

В системе здравоохранения подготовлены 78 тысяч дополнительных инфекционных коек для приема потенциальных больных с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. В Москве до конца недели еще минимум два федеральных медучреждения будут переориентированы на прием этой категории пациентов.

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В структуре Федерального медико-биологического агентства будут работать более 3600 коек, из них 600 - реанимационные. В Москве, рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, с понедельника открыты три центра только на прием коронавирусных больных: центр имени Бурназяна, центр оториноларингологии, который полностью перепрофилирован, и 85-я медсанчасть.

Минздрав готов при необходимости включать в борьбу с коронавирусом тех, кто завершает свое образование в медицинских вузах, в том числе врачей-ординаторов и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре. "Таким образом, будет задействовано дополнительно более 40 тысяч медработников", - уточнил министр Мурашко.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

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