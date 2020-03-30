Минздрав Кипра призвал граждан к ответственной самоизоляции

Новые случаи заражения выявили на Кипре. В числе заболевших 35 человек, один из пациентов умер. Всего за минувшие сутки провели 530 лабораторных исследований. Минздрав республики лишний раз напомнил гражданам об ответственности.

"Исследования показали, что вирус был передан в семейную среду нескольких пациентов. Это говорит о том, что не было принято никаких элементарных мер защиты. Нет смысла ограничиваться домом, если в это же время организовывать застолья и встречи с друзьями", - приводит заявление вирусолога РИА Новости.

Всего на Кипре коронавирусом заразились 214 человек, включая пять случаев на британских военных базах. Шесть пациентов скончались. Министр здравоохранения Кипра в воскресенье вечером распространил письменное заявление с призывом к реальной самоизоляции.

"Для того, чтобы принятые нами меры работали, мы должны резко ограничить наши контакты. При исследовании последних случаев мы обнаружили носителя вируса с более чем 15 контактами", - подчеркнул министр.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 30 тысяч человек скончались. Кипра призвал граждан "к ответственной самоизоляции".