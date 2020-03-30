Мир должен знать о скромном подвиге медиков в Ухане

Как сообщили на одной из многочисленных пресс-конференций Госсовета КНР по эпидемической ситуации, в центр эпидемии - провинцию Хубэй - были направлены около 32 тысяч медиков. Вместе с врачами в борьбе с коронавирусом принимает активное участие и сестринский персонал.

Обычно на одного врача приходится по 3-4 медсестры, они круглосуточно находятся с пациентами, практически став для них родными. Многие из медсестер, узнав об эпидемии, сразу же без колебаний приняли решение отправиться в Ухань на помощь заболевшим, забыв о себе, своих семьях. Огромную известность получила история о юной медсестре Чжу Хайсю.

Плакать нельзя

"Не могу плакать, а то залью слезами защитные очки, а у меня еще много работы". В последнее время эту фразу широко цитируют в интернете, она принадлежит 22-летней Чжу Хайсю - медсестре в противоэпидемическом отделении больницы Ханькоу в Ухане.

В ночь на 24 января, то есть в канун традиционного Нового года по лунному календарю, Чжу Хайсю в составе волонтерской медицинской бригады из провинции Гуандун отправилась в Хубэй. Она оказалась самой юной среди сестринского персонала бригады.

Будни противоэпидемической работы в больницах. Фото: Агентство Синьхуа через AP

11 февраля корреспонденты Медиа­корпорации Китая посетили больницу Ханькоу. В объектив камеры случайно попала Чжу Хайсю. Эти кадры впоследствии облетели всю страну. Многомиллионное население увидело темные круги под глазами девушки - следы от защитных очков, которые буквально впечатались в кожу. Между корреспондентом и медсестрой произошел такой диалог:

- Сколько вам лет?

- Я родилась в 1997-м.

- Если хочешь, можешь передать привет родным, скажи, что у тебя все в порядке!

- Нет, нет. Не могу плакать, а то залью слезами защитные очки, а у меня еще так много работы. Прошу прощения!

Действительно, для людей, работающих сейчас в чрезвычайной ситуации, обычные вопросы порой кажутся далекими от реальности, ведь эти люди постоянно находятся в стрессовой ситуации. Простые слова юной медсестры отра­зили всю картину происходящего в больнице.

Но через несколько минут Чжу Хайсю рассказала:

- Видите ли, я не предупредила родителей о том, куда я еду, только на днях они узнали, что я в Ухане, помогаю заболевшим людям. Мы общались с родными по видеосвязи на мобильнике. Впервые я увидела плачущего отца!

Уханьский дневник

Когда журналисты узнали, что Чжу Хайсю ведет дневник, они попросили ее поделиться своими записями, чтобы жители других регионов смогли ощутить обстановку в "осажденном" городе.

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"Уже в первый день мой защитный костюм насквозь промок от пота, запотели очки, работать приходилось почти наощупь. Но я не останавливалась, не имею права медлить, ведь больные не могут ждать. Я всегда должна знать, как себя чувствуют мои пациенты!"

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"Навсегда запомню больных из зоны U4. Молодая семейная пара. Мужчина спросил, знаю ли я о приезде в Ухань медиков из других провинций? Я ответила, что это мы и есть. Вот я приехала из провинции Гуандун, и уже работаю. Тогда этот мужчина стал благодарить меня, а я сказала, что просто выполняю свою работу, хочу сделать все, чтобы люди выздоровели и все было хорошо!".

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"Сегодня моя смена с 12 до 16. Можно было бы поспать утром часов до 10, но я все время думала о том, что нужно принимать смену у коллег, и пришла в больницу пораньше, надела защитный костюм. А вообще-то этой ночью я не могла заснуть до трех часов! Перед глазами, как в кино, мелькали лица больных. Все время думала: как они там? Начала вспоминать, все ли сделала за вчерашнее дежурство - палаты продезинфицировала, столы и шкафы тоже, капельницы поставила, лекарства всем раздала".

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"Сказать по правде, я боюсь умереть. Все боятся. Ведь я еще много где не была. Моя мечта совершить поездку по Китаю с родителями, у меня еще есть друзья... Но я считаю себя смелой. В трудную минуту решила помочь своей стране. Я же медик, а потому обязана спасать людей, это мой долг".

Фото: Агентство Синьхуа через AP

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"По телевизору каждый день передают пугающие новости, растет число заболевших. Это не просто цифры, за каждой из них - несчастные люди, которых коснулась эпидемия. Когда болезнь забирает кого-то, невыносимо видеть лица их родных. Я надеюсь, что это когда-нибудь закончится и город снова оживет, восстановится нормальная жизнь".

Эти девочки, посвятившие себя профессии медсестры, самоотверженно борются с малоизвестным науке вирусом. Они не звезды шоу-бизнеса, не дают интервью. Они просто делают свою работу.