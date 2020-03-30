Мир должен знать о скромном подвиге медиков в Ухане

Новости

Во Франции за сутки от COVID-19 умерли свыше 400 человек 21:25
Экспортерам устроят выставки онлайн 21:22
Программа "Календарь" первой начала использовать QR-код для анонсов 21:04
Умер режиссер Владимир Ласточкин 21:02
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Отчаянных домохозяек" Джон Каллахан 20:53
Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову 20:47
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве 20:46
Лавров обсудил с Помпео ситуацию с коронавирусом 20:41
Архангельская область ввела режим строгой изоляции 20:40
Путин наградил известных актеров 20:35
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции 20:32
Лукашенко направил соболезнование родным Юрия Бондарева 20:28
Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами 20:13
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек 19:56
Мосгордума переводит сотрудников на удаленную работу 19:36
В Волгограде приостановят работу общественного транспорта 19:35
Соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова может стать Гэтжи 19:25
Московские школьники и студенты получат бесплатные продуктовые наборы 19:23
В Алтайском крае подтвержден второй случай заражения COVID-19 19:19
Авиация Беларуси подключилась к доставке гуманитарной помощи 19:04
Депутаты сократили число пленарных заседаний на фоне коронавируса 19:02
В Петербурге телеведущие ушли на удаленку и стали вести эфир из дома 18:59
Вора в законе Дато Краснодарского будут судить за криминальный статус 18:48
В поездах временно закрыли вагоны-рестораны 18:36
Под Калининградом воры угнали автомобиль со спящим хозяином 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 20:07
Рубрика: В мире

Просто делаю свою работу

Мир должен знать о скромном подвиге медиков в Ухане
Текст: Чжао И
Российская газета - Спецвыпуск № 68(8122)
Как сообщили на одной из многочисленных пресс-конференций Госсовета КНР по эпидемической ситуации, в центр эпидемии - провинцию Хубэй - были направлены около 32 тысяч медиков. Вместе с врачами в борьбе с коронавирусом принимает активное участие и сестринский персонал.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Обычно на одного врача приходится по 3-4 медсестры, они круглосуточно находятся с пациентами, практически став для них родными. Многие из медсестер, узнав об эпидемии, сразу же без колебаний приняли решение отправиться в Ухань на помощь заболевшим, забыв о себе, своих семьях. Огромную известность получила история о юной медсестре Чжу Хайсю.

Плакать нельзя

"Не могу плакать, а то залью слезами защитные очки, а у меня еще много работы". В последнее время эту фразу широко цитируют в интернете, она принадлежит 22-летней Чжу Хайсю - медсестре в противоэпидемическом отделении больницы Ханькоу в Ухане.

В ночь на 24 января, то есть в канун традиционного Нового года по лунному календарю, Чжу Хайсю в составе волонтерской медицинской бригады из провинции Гуандун отправилась в Хубэй. Она оказалась самой юной среди сестринского персонала бригады.

Будни противоэпидемической работы в больницах. Фото: Агентство Синьхуа через AP

11 февраля корреспонденты Медиа­корпорации Китая посетили больницу Ханькоу. В объектив камеры случайно попала Чжу Хайсю. Эти кадры впоследствии облетели всю страну. Многомиллионное население увидело темные круги под глазами девушки - следы от защитных очков, которые буквально впечатались в кожу. Между корреспондентом и медсестрой произошел такой диалог:

- Сколько вам лет?

- Я родилась в 1997-м.
Видео: Борьба с COVID-19 в Ухане

- Если хочешь, можешь передать привет родным, скажи, что у тебя все в порядке!

- Нет, нет. Не могу плакать, а то залью слезами защитные очки, а у меня еще так много работы. Прошу прощения!

Действительно, для людей, работающих сейчас в чрезвычайной ситуации, обычные вопросы порой кажутся далекими от реальности, ведь эти люди постоянно находятся в стрессовой ситуации. Простые слова юной медсестры отра­зили всю картину происходящего в больнице.

Но через несколько минут Чжу Хайсю рассказала:

- Видите ли, я не предупредила родителей о том, куда я еду, только на днях они узнали, что я в Ухане, помогаю заболевшим людям. Мы общались с родными по видеосвязи на мобильнике. Впервые я увидела плачущего отца!

Уханьский дневник

Когда журналисты узнали, что Чжу Хайсю ведет дневник, они попросили ее поделиться своими записями, чтобы жители других регионов смогли ощутить обстановку в "осажденном" городе.

***

"Уже в первый день мой защитный костюм насквозь промок от пота, запотели очки, работать приходилось почти наощупь. Но я не останавливалась, не имею права медлить, ведь больные не могут ждать. Я всегда должна знать, как себя чувствуют мои пациенты!"

***

"Навсегда запомню больных из зоны U4. Молодая семейная пара. Мужчина спросил, знаю ли я о приезде в Ухань медиков из других провинций? Я ответила, что это мы и есть. Вот я приехала из провинции Гуандун, и уже работаю. Тогда этот мужчина стал благодарить меня, а я сказала, что просто выполняю свою работу, хочу сделать все, чтобы люди выздоровели и все было хорошо!".

***

Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
Си Цзиньпин навестил пациентов и медработников госпиталя в Ухане

"Сегодня моя смена с 12 до 16. Можно было бы поспать утром часов до 10, но я все время думала о том, что нужно принимать смену у коллег, и пришла в больницу пораньше, надела защитный костюм. А вообще-то этой ночью я не могла заснуть до трех часов! Перед глазами, как в кино, мелькали лица больных. Все время думала: как они там? Начала вспоминать, все ли сделала за вчерашнее дежурство - палаты продезинфицировала, столы и шкафы тоже, капельницы поставила, лекарства всем раздала".

***

"Сказать по правде, я боюсь умереть. Все боятся. Ведь я еще много где не была. Моя мечта совершить поездку по Китаю с родителями, у меня еще есть друзья... Но я считаю себя смелой. В трудную минуту решила помочь своей стране. Я же медик, а потому обязана спасать людей, это мой долг".

Фото: Агентство Синьхуа через AP

***

"По телевизору каждый день передают пугающие новости, растет число заболевших. Это не просто цифры, за каждой из них - несчастные люди, которых коснулась эпидемия. Когда болезнь забирает кого-то, невыносимо видеть лица их родных. Я надеюсь, что это когда-нибудь закончится и город снова оживет, восстановится нормальная жизнь".

Эти девочки, посвятившие себя профессии медсестры, самоотверженно борются с малоизвестным науке вирусом. Они не звезды шоу-бизнеса, не дают интервью. Они просто делают свою работу.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Трамп обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах
Мишустин призвал проработать возможность введения режима самоизоляции в регионах
Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой