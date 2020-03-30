На развитие сельских территорий направят 2,3 триллиона рублей

По результатам заседания Госсовета по аграрной политике, прошедшего в конце прошлого года, президент России Владимир Путин утвердил увесистый перечень поручений. Их реализация кардинально изменит качество жизни селян.

Часть проектов уже заработала в начале года: сельская ипотека под 3 процента вызвала небывалый спрос со стороны сельских жителей самых разных регионов.

В последнее время АПК демонстрирует впечатляющие результаты - выше, чем в целом по экономике России, отметил в ходе заседания Госсовета президент России Владимир Путин. "Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", - сказал он. Так, в последнем агросезоне страна собрала рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. Урожай зерна также был близок к рекордным показателям. По ряду товарных позиций Россия уже перевыполнила план, установленный Доктриной продовольственной безопасности. Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке в 2019 году составил 99,7 процента. Но этого недостаточно, убежден Путин.

Для того чтобы и дальше развиваться не менее успешно, нужно выходить на новый уровень - существенно повысить качество жизни на селе. Сейчас общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства (водопровод, отопление, газ, система ЖКХ) составляет всего чуть более 34 процентов, тогда как в городах - почти 80 процентов. Средняя зарплата на селе составляет сегодня две трети от средней по экономике. Селу не хватает социальных, образовательных, медицинских учреждений, есть большие проблемы с дорожной сетью.

В мае прошлого года уже принята госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий", которая, по сути, станет базовой для этих кардинальных перемен. Она заработала с начала 2020 года. Программа предусматривает решение наиболее актуальных вопросов сельских территорий, о которых говорит президент на Госсовете: обеспечения доступным, комфортным жильем, развития рынка труда, создания и развития инфраструктуры. На ее реализацию до 2025 года предполагается выделить более 2,3 триллиона рублей, из которых 1,61 триллиона рублей - средства федерального бюджета. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уже на конец прошлого года совокупный объем поступивших в минсельхоз заявок только на 2020 год составил 132 миллиарда рублей. Только по программе льготной сельской ипотеки, по данным Россельхозбанка, на середину марта (то есть всего за два с половиной месяца) поступило заявок на 55 миллиардов рублей.

Только по программе сельской ипотеки поступило заявок на 55 миллиардов рублей

Условия программы позволяют взять кредит на сумму до 3 миллионов рублей (а для жителей Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 миллионов рублей).

Пока на программу комплексного развития территории в этом году выделено только 35,9 миллиарда рублей. Тогда как по паспорту госпрограммы утверждена сумма более чем вдвое больше - 79,2 миллиарда. Как пояснили "Российской газете" в минсельхозе, ведомство ведет работу над вопросом дофинансирования программы с момента ее утверждения - как в целом, так и по отдельным направлениям. В частности, вопрос увеличения финансирования сельской ипотеки поднимался министерством на заседании рабочей группы Госсовета, посвященном развитию рынка жилья и формированию комфортной городской среды. В 2020 году на эти цели государством направляется всего 1 миллиард рублей, и этой суммы крайне недостаточно.

Как рассказали в минсельхозе, одновременно с этим в рамках бюджетного процесса на 2021-й и последующие годы ведомство объявило о проведении с 10 по 23 апреля 2020 года приема заявок в рамках еще одного из ключевых направлений госпрограммы - "Современный облик сельских территорий", предусматривающей финансирование проектов комплексного развития сельских территорий. По результатам проведенного в 2019 году отбора, уже в 2020 году началась реализация 132 проектов, где проживают в совокупности более 1 миллиона человек сельского населения. Объем финансирования из федерального бюджета этого направления составит 11,5 миллиарда рублей. "При этом объем заявок, поступивших со стороны субъектов, составил в 2019 году более 80 миллиардов рублей. Ожидается, что в этом году объем заявок будет существенно больше", - обращают внимание в министерстве.

Проработал минсельхоз и другое поручение президента - предоставление производителям субсидий на возмещение затрат на обучение сотрудников. Объем возмещаемых затрат будет увеличен с ныне действующих 30 до 90 процентов. Механизм будет распространен на учебные учреждения, подведомственные минобрнауки. "Эти предложения прошли межведомственное согласование, ожидается их утверждение в апреле 2020 года", - уточнили в минсельхозе.

Правительство рассмотрит возможность снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Еще одно поручение президента по итогам Госсовета - необходимость выделения в отдельное направление поддержки сельского туризма. Как пояснили в минсельхозе, на середину марта концепция развития сельского туризма находилась на завершающей стадии.

Далее документ будет обсуждаться с регионами и отраслевыми сообществами, и по результатам этого обсуждения будет сформирован программный документ.

Министерством также подготовлены предложения по созданию сельскохозяйственных кластеров. В частности, предлагается внести изменения действующего законодательства, чтобы закрепить само понятие "сельскохозяйственный кластер". Также предложения касаются выработки стратегии развития сельскохозяйственных кластеров на федеральном уровне, закрепления мер господдержки таких кластеров и их резидентов в рамках существующих государственных программ.

По результатам Госсовета правительству также была поставлена задача проработать возможность снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств. Минсельхоз уже направил в минэнерго предложение о внесении соответствующих изменений в действующие нормативы. В частности, ведомство предлагает включить в перечень льготных категорий потребителей, которым электро­энергия поставляется по регулируемым ценам, сельхозтоваропроизводителей, годовой доход которых не превышает 120 миллионов рублей, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и сельхозкооперативы.

"Почти 40 процентов граждан страны так или иначе связаны с работой на селе. Это не только сельхозпроизводители, но и все, кто работает на селе в области культуры, образования, здравоохранения, в области науки АПК и т.д. Здесь у нас огромный потенциал для развития, без всяких сомнений. Вопросов много, проблем много. Но есть и предложения, как эти вопросы и проблемы решать", - заключил на заседании Госсовета Владимир Путин.