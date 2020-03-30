Небольшим фермерским хозяйствам стало проще получить льготный кредит

Минсельхоз выделил на субсидии по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей в этом году 90,9 миллиарда рублей. Это на 37,3 процента выше фактического освоения средств в прошлом году (66,2 миллиарда рублей).

Большая часть финансирования, 71,3 миллиарда рублей, предусмотрено на субсидии по льготным инвестиционным кредитам, из них 5 миллиардов - на выдачу новых кредитов. Остальные 19,6 миллиарда рублей субсидий будут направлены на льготные краткосрочные кредиты, из них на новые - 10 миллиардов рублей.

Льготный кредит можно получить на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. Механизм рассчитан на сельхозпроизводителей, которые занимаются производством и переработкой продукции, а также ее продажей. Минимальная фиксированная ставка по льготным кредитам - до 5 процентов годовых.

В этом году максимальный размер краткосрочного кредита одному заемщику по программе минсельхоза составляет 600 миллионов рублей. Лимиты устанавливаются для обеспечения равного доступа к льготному кредитованию всех форм хозяйствования, чтобы субсидии получали не только крупные заемщики. Появилась возможность рефинансирования ранее привлеченных льготных кредитов. Предусмотрена пролонгация до 12 лет срока ранее предоставленных кредитов на строительство новых тепличных комплексов и инфраструктуры для первичной и глубокой переработки мяса свиней.

Спрос на кредитные продукты в АПК традиционно высок, отметил исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин - как на льготные, так и на коммерческие кредиты. По коммерческим займам средняя ставка составляет сейчас 10-15 процентов. "По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий составили 550 миллиардов рублей - на 10 процентов больше, чем годом ранее", - рассказал эксперт.

По данным минсельхоза на середину февраля, банки выдали кредитов на проведение сезонных полевых работ на 69,1 миллиарда рублей,почти на 42 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Россельхозбанка, в 2019 году заемщикам АПК в рамках льготного кредитования было выдано более 268 миллиардов рублей. Объем выданных долгосрочных кредитов (на срок более 1 года) вырос на 33 процента по сравнению с 2019 годом, краткосрочных - на 4 процента. В этом году банк планирует максимально удовлетворить спрос заемщиков, исходя из ресурсов, предусмотренных соответствующими постановлениями правительства.

- На конец 2019 года по программе № 1528 министерства сельского хозяйства в ВТБ действовало более 1400 кредитных соглашений на сумму свыше 201 миллиарда рублей, - рассказал руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко. - Объем выдач составил около 87 миллиардов рублей. Льготные условия пользуются высоким спросом у аграриев. По итогам 2019 года кредитный портфель ВТБ по этому направлению составил почти 122 миллиарда рублей, увеличившись в сравнении с результатом предыдущего года на 45 процентов.

По льготной программе фермеры могут получить кредит по ставке до 5 процентов годовых, на обычных условиях - 10-15 процентов годовых

В рамках льготной программы краткосрочные и инвестиционные кредиты востребованы клиентами в равной степени, добавил эксперт. Банк финансирует как небольшие сельскохозяйственные предприятия, так и крупные инвестпроекты. В сегменте среднего и малого бизнеса отрасль сельского хозяйства и пищевой промышленности занимает 20 процентов.

- В этом отраслевом сегменте приоритетным для банка является кредитование малых форм хозяйствования, - отметил Руслан Еременко. - Специально для этой категории аграриев в ВТБ действует упрощенный механизм согласования сделок, позволяющий получить решение по оборотному кредитованию в кратчайшие сроки.

Участники рынка называют ключевым фактором, влияющим на развитие сельхозкредитования в этом году, обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции. В частности, за счет роста эффективности производства и развития товаропроводящей цепочки - модернизации, вертикальной интеграции бизнеса в условиях конкуренции на внутреннем рынке и развития экспортных поставок.

В Россельхозбанке отметили, что конкурентоспособность продукции российского АПК может вырасти за счет расширения производственных мощностей в регионах Сибири и Дальнего Востока (тепличное овощеводство, производство мяса индейки, молочного животноводства) и точечного импортозамещения (яблоки, томаты, молочная продукция).

- Если ранее акцент делался на растениеводстве, птицеводстве, разведении крупного рогатого скота и свиноводстве, а также на производстве молока, то в этом году в программу субсидирования попадают такие направления, как коневодство, грибоводство и ягодные производства, - отметил Дмитрий Гелемурзин. - Крупные инвестиционные проекты появятся на юге России (в области выращивания грибов - эта ниша только начала развитие), а также в Башкирии (коневодство является традиционным видом сельского хозяйства этого региона).