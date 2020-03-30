Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

Добыча на первой очереди месторождения Йохан Свердруп (Johan Sverdrup) достигнет максимума в 470 тысяч баррелей в день уже в мае, на несколько месяцев раньше срока. Сейчас здесь добывается 440 тысяч баррелей в сутки. Всего добыча вырастет на 30 тысяч баррелей в сутки. Мощность второй очереди месторождения составляет 220 тысяч баррелей в сутки, но ее запуск ожидается только в конце 2022 года.

Первая очередь месторождения запущена в октябре 2019 года, нефть с него поставляется главным образом в Европу, где конкурирует с российской смесью Urals, которую превосходит по некоторым своим качественным характеристикам.

Нефть сорта Johan Sverdrup менее сернистая - 0,8% (у Urals 1,4-1,8% серы, в зависимости от направления поставок), но более тяжелая. Кроме того, у Urals есть логистическое преимущество - доставки до потребителей по трубопроводам.

Увеличение производства нефти на 30 тысяч баррелей в сутки особого влияния на нефтяной рынок не окажет, но информация об этом заметно ухудшает и без того плохой для котировок барреля новостной фон.