Новый эксперимент сократит число нелегальной минералки в магазинах

Новости

Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции 17:37
Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей 17:35
ДОСААФ России из-за COVID-19 отменяет учебные полеты и закрывает тиры 17:34
Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса 17:31
Спасатели призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции 17:30
В Перми умер обвиняемый во взрыве газа в жилом доме 17:28
Найдены мощи святой Ядвиги, пропавшие 250 лет назад 17:24
Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски 17:23
Власти Грузии объявили карантин и вводят комендантский час 17:19
Более 12 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена" 17:14
Путин: Надо предусмотреть гибкий график работы для непрерывных производств 17:12
Стали известны подробности испытаний Су-57 17:11
Фанатское интро для сериала Last of Us пришлось по душе Нилу Дракманну 17:05
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции 17:02
Деревянный Toyota Land Cruiser 200 взорвал Сеть 17:00
Автор "Тихого места" запустил "Шоу хороших новостей" против COVID-19 16:58
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке 16:55
Путин призвал создавать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания 16:53
В Перу под древними пирамидами обнаружены захоронения китов и акул 16:51
В Татарстане вводится режим самоизоляции для всех жителей 16:51
Видео: На Ямале стадо оленей перекрыло движение по трассе 16:46
Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве 16:45
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу 16:41
Из-за нарушений режима тюменцам пообещали московские меры по COVID-19 16:33
Андрей Воробьев ответил на вопросы, связанные с режимом самоизоляции 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Минздрав рассказал о шести правилах самоизоляции
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
30.03.2020 17:33
Рубрика: Экономика

Новый эксперимент сократит число нелегальной минералки в магазинах

Текст: Екатерина Петрова
С 1 апреля 2020 года в России стартует эксперимент по маркировке бутилированной питьевой и минеральной воды. Об этом сообщается в опубликованном постановлении правительства РФ. Документ размещен на официальном портале правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продлится эксперимент до 1 марта 2021 года. Контролировать его ход будет рабочая группа, в состав которой войдут представители отрасли, поставщики. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), сейчас идет ее формирование.

Фото: iStock
За подделку средств маркировки могут ввести уголовную ответственность

По данным ЦРПТ, около трети компаний уже оценили, как технологически можно внедрить маркировку в процесс производства. Новая система позволит обелить рынок, сократив число нелегального товара.

"Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Маркировка - один из эффективных инструментов обеспечения безопасности пищевой продукции и напитков, что особенно важно в текущей кризисной ситуации, когда на волне ажиотажного спроса может расти уровень нелегального оборота", - сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в апреле 2020 года

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил провести полную инвентаризацию ресурсов для борьбы с COVID-19
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Для всех жителей и гостей Москвы с 30 марта введен карантин
Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года
Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах
Семьям с одним ребенком помогут купить личный автомобиль
Как организовать свое время при работе "на удаленке"