Новый эксперимент сократит число нелегальной минералки в магазинах

Продлится эксперимент до 1 марта 2021 года. Контролировать его ход будет рабочая группа, в состав которой войдут представители отрасли, поставщики. Как сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), сейчас идет ее формирование.

По данным ЦРПТ, около трети компаний уже оценили, как технологически можно внедрить маркировку в процесс производства. Новая система позволит обелить рынок, сократив число нелегального товара.

"Помимо очевидной пользы для потребителя от повышения качества продукции, расчеты показывают, что уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей на 11 млрд рублей. Маркировка - один из эффективных инструментов обеспечения безопасности пищевой продукции и напитков, что особенно важно в текущей кризисной ситуации, когда на волне ажиотажного спроса может расти уровень нелегального оборота", - сказал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.