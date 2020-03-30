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30.03.2020 12:37
Рубрика: Общество

Новый противовирусный комбинезон разработали в России

Текст: Сергей Птичкин
Фото: Ростех / rostec.ru Фото: Ростех / rostec.ru
Фото: Ростех / rostec.ru

Разработан и запущен в производство противовирусный комбинезон нового уровня защиты. Он предохраняет практически от всех видов биологических угроз.

Фото: Сергей Михеев/РГ
За последние сутки в России подтверждено 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах

Комбинезон разработан специалистами Ростеха - об этом сообщила пресс-служба госкорпорации. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Опытное производство запущено на предприятиях "Росхимзащиты".

Костюмы состоят из дублирующего пленочного материала с капюшоном, что позволяет надежно защищать тело и голову. Вес одного костюма - менее 500 граммов. В отличие от многих аналогов, костюмы обеспечивают гарантированную защиту и от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей). Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью - он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

"На фоне распространения COVID-19 в максимально короткие сроки создан новый универсальный изолирующий комбинезон, где использованы все предшествующие наработки в области биологической защиты. Прежде всего, костюм предназначен для защиты медиков. Использовать его могут другие лица, контактирующие с большим числом людей из-за специфики деятельности и наиболее подверженные риску заболевания. Сейчас мы готовим документы для сертификации изделия и начали собирать портфель заказов. Интерес есть, в том числе со стороны предприятий промышленности, которые заботятся о здоровье сотрудников", -сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Комбинезон также может использоваться в промышленности при работе с вредными и отравляющими субстанциями. Лабораторные испытания показали, что плотная поверхность материала удерживает твердые частицы и надежно защищает от химических веществ. Он не пропускает горючие, взрывоопасные и другие вредные газы при дегазационных работах в шахтах, а также эффективен при работах по дезактивации.

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