Нурмагомедов заявил, что UFC ищет другого соперника для Фергюсона

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что промоушен подыскивает для Тони Фергюсона нового соперника.

Нурмагомедов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие новости есть относительно его поединка против Тони Фергюсона. По имеющимся у Хабиба сведениям, турнир UFC 249 состоится в США и без его участия.

"Я сейчас в Дагестане, продолжаю тренироваться, но не знаю зачем. Сейчас пошла информация, что UFC готовит турнир в Америке, они договариваются с каким-то штатом. Я в изоляции нахожусь. Сейчас идут переговоры, что они могут провести турнир без меня. Пусть действуют по закону. Слышал, что они ищут соперника для Тони Фергюсона. Я в России нахожусь не по своей воле, мы советовались об этом с промоушеном, - заявил Нурмагомедов в прямом эфире Instagram.

По словам Нурмагомедова, была информация о том, что бой с Фергюсоном состоится в Абу-Даби. И за месяц до этого он и его команда решили отправиться туда, посоветовавшись с UFC. Однако затем пришлось вернуться в Россию, поскольку границы в Эмиратах были уже закрыты. Также сейчас запрещен въезд в США и Европу, а также нельзя вылететь из России.